Месси забил самый быстрый гол в карьере

Форвард поразил ворота соперника дальним ударом на 80-й секунде матча. Как уточняет Daily Mail, это самый быстрый гол в карьере аргентинца.

7 июня Месси объявил о переходе в клуб американской Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами», которым владеет бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм. Ожидается, что соглашение на три года будет официально подписано 1 июля. С 2021 года Месси играл за французский ПСЖ.