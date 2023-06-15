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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
16:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Месси забил самый быстрый гол в карьере

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет в товарищеском матче против национальной команды Австралии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Форвард поразил ворота соперника дальним ударом на 80-й секунде матча. Как уточняет Daily Mail, это самый быстрый гол в карьере аргентинца.

Во время загрузки произошла ошибка.

На момент публикации новости идет второй тайм матча. Аргентинцы продолжают вести со счетом 1:0.

7 июня Месси объявил о переходе в клуб американской Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами», которым владеет бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм. Ожидается, что соглашение на три года будет официально подписано 1 июля. С 2021 года Месси играл за французский ПСЖ.

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