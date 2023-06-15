Молодежная сборная России крупно проиграла Белоруссии в товарищеском матче
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Молодежная сборная России по футболу (игроки не старше 21 года) проиграла сверстникам из Белоруссии в товарищеском матче.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Молодежная сборная России по футболу (игроки не старше 21 года) проиграла сверстникам из Белоруссии в товарищеском матче.
Встреча в Борисове завершилась со счетом 5:1. У хозяев хет-трик оформил Егор Карпицкий (44, 48, 55-я минуты), также отличился Алексей Антилевский (29, с пенальти). В свои ворота мяч отправил россиянин Иван Пятник (22). В составе сборной России мячом отметился Павел Мелешин (41).
В воскресенье сборная России проведет товарищеский матч против клуба высшей лиги Белоруссии «Торпедо-БЕЛАЗ».