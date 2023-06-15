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21:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Испания — Италия: стартовые составы команд на полуфинал Лиги наций УЕФА

В четверг, 15 июня, состоится полуфинал Лиги наций УЕФА — 2022/2023, в котором сразятся сборная Испании и сборная Италии.

Испания
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Источник: Reuters

Игра пройдёт на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде (Нидерланды).

Встречу обслужит бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Стали известны стартовые составы команд.

Стартовые составы:

Испания: Симон, Навас, Ле Норман, Лапорт, Альба, Родри, Мерино, Гави, Пино, Мората, Родриго Морено.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Толой, Бонуччи, Ачерби, Спинаццола, Фраттези, Жоржиньо, Барелла, Дзаньоло, Иммобиле.

Обе команды пробились в полуфинал соревнования, заняв первые места на групповом этапе. Испанцы стали сильнейшими в квартете А2, опередив Португалию, Швейцарию и Чехию. Италия, в свою очередь, выиграла группу А3, набрав больше очков, чем Венгрия, Германия и Англия.

Победитель сегодняшнего матча выйдет в финал Лиги наций, который состоится в воскресенье, 18 июня. Начало встречи — в 21:45 мск. Соперником одной из сегодняшних команд по решающему матчу станет сборная Хорватии, в среду, 14 июня, обыгравшая Нидерланды со счётом 4:2.

В последний раз сборные Испании и Италии встречались также в полуфинале Лиги наций УЕФА в сезоне-2020/2021. Это было в октябре 2021 года. Тогда сильнее оказались испанцы — 2:1.

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