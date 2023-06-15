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15 июня, источник: ТАСС

Сборные Испании и Хорватии сыграют в финале футбольной Лиги наций

В четверг испанцы победили команду Италии в полуфинале со счетом 2:1.

Италия
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Источник: Reuters

ТАСС, 15 июня. Сборная Испании со счетом 2:1 обыграла команду Италии в полуфинальном матче футбольной Лиги наций. Встреча прошла в четверг в Энсхеде (Нидерланды).

Забитыми мячами в составе победителей отметились Йереми Пино (3-я минута) и Хоселу (88). У проигравших отличился Чиро Иммобиле (11, с пенальти).

В финальном матче сборная Испании сыграет с командой Хорватии, которая в среду обыграла нидерландцев со счетом 4:2 в дополнительное время. Финал и матч за третье место состоятся 18 июня. Финальная стадия Лиги наций проходит в Нидерландах.

Текущий розыгрыш Лиги наций является третьим в истории. Действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финале обыграла сборную Испании (2:1). Первый розыгрыш турнира выиграли португальцы.

В Лиге наций сезона-2022/23 сборные 55 федераций были распределены по дивизионам в соответствии с рейтингом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для сборных: команды, занимающие места с 1-го по 16-е, попали в дивизион А (самые сильные команды Европы), с 17-го по 32-е — в дивизион В, с 33-го по 48-е — в дивизион С, с 49-го по 55-е — в дивизион D (самые слабые). Целью этого турнира является замена товарищеских матчей сборных на официальные игры с равными по силе соперниками. В финальную часть Лиги наций вышли четыре победителя групп сильнейшего дивизиона.

Сборная России должна была выступить в группе 2 дивизиона B вместе с командами Исландии, Израиля и Албании. 28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций из-за ситуации на Украине. 2 мая 2022 года УЕФА отстранил российскую сборную от участия в розыгрыше Лиги наций сезона-2022/23.

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