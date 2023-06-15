Испания обыграла Италию и вышла в финал Лиги наций УЕФА

Команды играли на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде (Нидерланды). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). «Фурия Роха» одержала победу со счётом 2:1.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=df92d0d814dc13f0&partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456246436&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Испанцы забили быстрый гол уже на третьей минуте матча — отличился вингер Йереми Пино. Однако Италия оперативно сравняла счёт на 11-й минуте: форвард Чиро Иммобиле реализовал пенальти. Победным голом отметился нападающий Хоселу, поразивший ворота итальянцев на 88-й минуте. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу сборной Испании.