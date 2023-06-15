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15 июня, источник: Чемпионат.com

Испания обыграла Италию и вышла в финал Лиги наций УЕФА

Завершился полуфинальный матч Лиги наций УЕФА — 2022/2023, в котором сражались сборная Испании и сборная Италии.

Италия
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Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде (Нидерланды). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). «Фурия Роха» одержала победу со счётом 2:1.

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Испанцы забили быстрый гол уже на третьей минуте матча — отличился вингер Йереми Пино. Однако Италия оперативно сравняла счёт на 11-й минуте: форвард Чиро Иммобиле реализовал пенальти. Победным голом отметился нападающий Хоселу, поразивший ворота итальянцев на 88-й минуте. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу сборной Испании.

Таким образом, испанцы вышли в финал Лиги наций УЕФА, который состоится в воскресенье, 18 июня. Решающая встреча начнётся в 21:45 мск. Соперником «Фурии Рохи» в финале станет сборная Хорватии, которая в среду, 14 июня, обыграла Нидерланды со счётом 4:2 (ОТ).

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