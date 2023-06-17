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00:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Польши обыграла команду Германии в товарищеском матче

Сборная Польши обыграла команду Германии в прощальном матче Блащиковского.

Польша
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Источник: Reuters

Сборная Польши по футболу обыграла команду Германии в товарищеском матче.

Встреча, прошедшая в Варшаве, завершилась со счетом 1:0. Отличился Якуб Кивёр (31-я минута).

Для 37-летнего польского футболиста Якуба Блащиковского эта игра стала последней в карьере за сборную. Он провел на поле 16 минут и был заменен. Полузащитник дебютировал в национальной команде в 2006 году. Всего он провел 110 матчей, в которых забил 21 мяч.

Сборная Германии 20 июня проведет товарищеский матч с командой Колумбии. Поляки в этот же день на выезде сыграют со сборной Молдавии в рамках отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года.

В другом товарищеском матче сборная Сербии обыграла команду Иордании — 3:2.

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Первый тайм: 1:0
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