Сборная Польши обыграла команду Германии в товарищеском матче

Для 37-летнего польского футболиста Якуба Блащиковского эта игра стала последней в карьере за сборную. Он провел на поле 16 минут и был заменен. Полузащитник дебютировал в национальной команде в 2006 году. Всего он провел 110 матчей, в которых забил 21 мяч.