Сборная Польши обыграла команду Германии в товарищеском матче
Сборная Польши обыграла команду Германии в прощальном матче Блащиковского.
Сборная Польши обыграла команду Германии в прощальном матче Блащиковского.
Сборная Польши по футболу обыграла команду Германии в товарищеском матче.
Встреча, прошедшая в Варшаве, завершилась со счетом 1:0. Отличился Якуб Кивёр (31-я минута).
Для 37-летнего польского футболиста Якуба Блащиковского эта игра стала последней в карьере за сборную. Он провел на поле 16 минут и был заменен. Полузащитник дебютировал в национальной команде в 2006 году. Всего он провел 110 матчей, в которых забил 21 мяч.
Сборная Германии 20 июня проведет товарищеский матч с командой Колумбии. Поляки в этот же день на выезде сыграют со сборной Молдавии в рамках отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года.
В другом товарищеском матче сборная Сербии обыграла команду Иордании — 3:2.