Гол Холанда не спас Норвегию от поражения Шотландии в отборе Евро
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Сборная Норвегии по футболу проиграла команде Шотландии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года, который пройдет в Германии.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Сборная Норвегии по футболу проиграла команде Шотландии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года, который пройдет в Германии.
Встреча группы A, прошедшая в Осло, завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев с пенальти отличился Эрлинг Холанд (61-я минута). У победителей мячи забили Линдон Дайкс (87) и Кенни Маклин (89).
Лидирует в группе команда Шотландии (9 очков), далее идут сборные Испании (3), Грузии (1), Норвегии (1) и Кипра (0).
Результаты других матчей:
Азербайджан — Эстония — 1:1;
Черногория — Венгрия — 0:0;
Литва — Болгария — 1:1;
Люксембург — Лихтенштейн — 2:0.
В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.