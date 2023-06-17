Гол Холанда не спас Норвегию от поражения Шотландии в отборе Евро

Встреча группы A, прошедшая в Осло, завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев с пенальти отличился Эрлинг Холанд (61-я минута). У победителей мячи забили Линдон Дайкс (87) и Кенни Маклин (89).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.