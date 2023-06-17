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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
21:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Холанда не спас Норвегию от поражения Шотландии в отборе Евро

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Сборная Норвегии по футболу проиграла команде Шотландии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года, который пройдет в Германии.

Норвегия
ШотландияОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча группы A, прошедшая в Осло, завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев с пенальти отличился Эрлинг Холанд (61-я минута). У победителей мячи забили Линдон Дайкс (87) и Кенни Маклин (89).

Лидирует в группе команда Шотландии (9 очков), далее идут сборные Испании (3), Грузии (1), Норвегии (1) и Кипра (0).

Результаты других матчей:

Азербайджан — Эстония — 1:1;

Черногория — Венгрия — 0:0;

Литва — Болгария — 1:1;

Люксембург — Лихтенштейн — 2:0.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.

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