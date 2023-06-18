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00:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Португальцы разгромили Боснию, словаки на выезде были сильнее исландцев

Завершились некоторые матчи третьего тура квалификации чемпионата Европы — 2024.

Португалия
Босния и ГерцеговинаОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

В одном из них сборная Португалии разгромила сборную Боснии и Герцеговины — 3:0.

На 45-й минуте португальцы вышли вперёд — с передачи Бруну Фернандеша отличился Бернарду Силва. На 77-й минуте уже сам Фернандеш сумел отметиться забитым мячом. В концовке встречи португальцы довели счёт до разгромного. Фернандеш оформил дубль — 3:0 в пользу сборной Португалии.

После трёх игр португальцы лидируют в группе J, набрав максимально возможные девять очков. Разница мячей у команды Мартинеса — 13:0. Боснийцы занимают четвёртую строчку в таблице — у них есть три очка благодаря победе над Исландией в первом туре.

В ещё одном матче группы J Словакия на выезде оказалась сильнее Исландии — 2:1. В первой половине встречи команды обменялись голами: на точный выстрел Юрая Куцки своим голом с пенальти ответил Альфред Финнбогасон. Победный мяч на 70-й минуте на свой счёт записал форвард словацкой сборной Томаш Суслов.

Таким образом, словаки продолжают погоню за Португалией, набрав семь очков. Исландия занимает пятое место, набрав три очка.

В игре группы E Албания дома уверенно победила Молдавию — 2:0. Голами в составе победителей отметились Ясир Асани и Недим Байрами. Благодаря этой победе албанцы обогнали молдован, поднявшись на третье место.

Португалия
3:0
Первый тайм: 1:0
Босния и Герцеговина
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