Гол Лукаку помог Бельгии сыграть вничью с австрийцами в отборе на Евро-2024

Встреча группы F, прошедшая в Брюсселе, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Ромелу Лукаку (61-я минута). Также мяч в свои ворота забил футболист бельгийской команды Орель Мангаля (22).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.