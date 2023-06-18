Гол Лукаку помог Бельгии сыграть вничью с австрийцами в отборе на Евро-2024
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Сборная Бельгии по футболу сыграла вничью с командой Австрии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года, который пройдет в Германии.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Сборная Бельгии по футболу сыграла вничью с командой Австрии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года, который пройдет в Германии.
Встреча группы F, прошедшая в Брюсселе, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Ромелу Лукаку (61-я минута). Также мяч в свои ворота забил футболист бельгийской команды Орель Мангаля (22).
В турнирной таблице лидирует сборная Австрии (7 очков), далее идут команды Бельгии (4), Швеции (3), Эстонии (1) и Азербайджана (1).
В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.