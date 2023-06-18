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20:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Колодин заявил, что перестал общаться с экс-тренером сборной России Хиддинком

Бывший защитник сборной России Денис Колодин ответил «СЭ» на вопрос о том, поддерживает ли он связь с экс-главным тренером сборной России Гусом Хиддинком.

Россия
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Источник: Спорт-Экспресс

«Вообще сейчас не общаюсь с Хиддинком. Он тренер, я уже давно с ним не говорил. Может, кто-то из ребят поддерживает связь, но я — нет», — сказал Колодин «СЭ».

Под руководством Хиддинка Колодин провел 18 матчей за сборную России и стал бронзовым призером чемпионата Европы-2008.

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