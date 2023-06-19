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Футбол. Лига наций. Все результаты
09:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Родри признали лучшим футболистом «Финала четырех» Лиги наций УЕФА

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Полузащитник сборной Испании по футболу Родри признан лучшим игроком «Финала четырех» Лиги наций УЕФА, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

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В воскресенье в финале турнира сборная Испании обыграла команду Хорватии. Основное и дополнительное время встречи в Роттердаме (Нидерланды) завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались испанцы, впервые ставшие победителями турнира.

«Родри был важным винтиком в сборной Испании. Он показал себя в полуфинальном матче против итальянцев, а также был в прекрасной форме в финале, хладнокровно реализовав пенальти», — говорится в сообщении.

В прошлом розыгрыше, когда испанцы стали серебряными призерами, лучшим футболистом был признан другой испанский полузащитник — Серхио Бускетс.

Лучшим игроком финальной встречи стал полузащитник команды Хорватии Марцело Брозович.

Ранее в июне Родри признали лучшим игроком финала Лиги чемпионов. Его мяч принес английскому «Манчестер Сити» победу над итальянским «Интером» (1:0).

Хорватия
0:0
По пенальти: 4:5Основное время: 0:0 (0:0)
Испания
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