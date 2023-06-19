Родри признали лучшим футболистом «Финала четырех» Лиги наций УЕФА

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В воскресенье в финале турнира сборная Испании обыграла команду Хорватии. Основное и дополнительное время встречи в Роттердаме (Нидерланды) завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались испанцы, впервые ставшие победителями турнира.

«Родри был важным винтиком в сборной Испании. Он показал себя в полуфинальном матче против итальянцев, а также был в прекрасной форме в финале, хладнокровно реализовав пенальти», — говорится в сообщении.

В прошлом розыгрыше, когда испанцы стали серебряными призерами, лучшим футболистом был признан другой испанский полузащитник — Серхио Бускетс.

Лучшим игроком финальной встречи стал полузащитник команды Хорватии Марцело Брозович.