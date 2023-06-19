Cборная США стала победителем Лиги наций КОНКАКАФ

В воскресенье американские футболисты в финальном матче турнира, который прошел в Парадайзе (штат Невада), обыграли команду Канады со счетом 2:0. У сборной США отличились Крис Ричардс (12-я минута) и Фоларин Балоган (34).

Бронзовым призером Лиги наций КОНКАКАФ стала команда Мексики, которая в матче за третье место обыграла сборную Панамы (1:0).