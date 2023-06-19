Cборная США стала победителем Лиги наций КОНКАКАФ
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Сборная США по футболу выиграла Лигу наций КОНКАКАФ (Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна).
США
Канада
В воскресенье американские футболисты в финальном матче турнира, который прошел в Парадайзе (штат Невада), обыграли команду Канады со счетом 2:0. У сборной США отличились Крис Ричардс (12-я минута) и Фоларин Балоган (34).
Бронзовым призером Лиги наций КОНКАКАФ стала команда Мексики, которая в матче за третье место обыграла сборную Панамы (1:0).
Команда США во второй раз в истории выиграла Лигу наций КОНКАКАФ. Первую победу американцы одержали в дебютном розыгрыше турнира в 2020 году.