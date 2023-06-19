Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Армения
Латвия
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Финляндия
Сан-Марино
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Ирландия
Гибралтар
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Франция
Греция
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Англия
Северная Македония
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Украина
Мальта
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Турция
Уэльс
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Северная Ирландия
Казахстан
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Словения
Дания
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Швейцария
Румыния
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Израиль
Андорра
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Беларусь
Косово
Все события
Фоторепортажи
11«Манчестер Сити» разгромил «Реал» в полуфинале ЛЧ
24Сборная Испании стала победителем футбольной Лиги наций
09:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Cборная США стала победителем Лиги наций КОНКАКАФ

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Сборная США по футболу выиграла Лигу наций КОНКАКАФ (Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна).

США
Канада
Наверх
Источник: Reuters

В воскресенье американские футболисты в финальном матче турнира, который прошел в Парадайзе (штат Невада), обыграли команду Канады со счетом 2:0. У сборной США отличились Крис Ричардс (12-я минута) и Фоларин Балоган (34).

Бронзовым призером Лиги наций КОНКАКАФ стала команда Мексики, которая в матче за третье место обыграла сборную Панамы (1:0).

Команда США во второй раз в истории выиграла Лигу наций КОНКАКАФ. Первую победу американцы одержали в дебютном розыгрыше турнира в 2020 году.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Была одержима деньгами и сексом': как фигуристка использовала Гитлера
'Русская березка в Украине - это плохо': великая гимнастка умерла в Киеве в нищете
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь