Тедеско заявил, что шокирован решением Куртуа покинуть расположение сборной Бельгии

«Мы все вместе решили, что Ромелу Лукаку будет капитаном на матче против Австрии, а Куртуа завтра. После последней игры Куртуа неожиданно решил поговорить со мной и сообщил, что уезжает домой, потому что разочарован и чувствует обиду», — заявил Тедеско на пресс-конференции.

Тренер добавил, что был шокирован поведением голкипера.

«Я удивлен и шокирован. Я не ожидал, что произойдет что-то подобное. Он почувствовал себя оскорбленным и решил покинуть команду. Я пытался поговорить с ним, потому что это было важное решение. Я попросил его не поступать так со мной, с персоналом, с группой и так далее», — объяснил Тедеско.

«Я был в шоке. В марте мы приняли решение о том, что капитаном будет Кевин де Брюйне, а Лукаку и Куртуа будут равными заместителями капитан», — добавил он.