Почему маленькая Хорватия играет в футбол лучше большой России

Сборной Хорватии снова не хватило чуть-чуть. За последние пять лет у этой команды бронза и серебро чемпионатов мира, а теперь она лишь по пенальти уступила в финале Лиги наций. И вроде бы это самое обидное — остаться в шаге от титула (тем более первого в истории команды), однако хорваты всё равно оставляют именно положительное впечатление.

Футбол Лига наций А 2022/2023 Финал, 18.06.2023, 20:45 Хорватия 0 Испания 0 П 4:5

Только вдумайтесь: таких финалов достигает сборная страны, в которой население — 4 миллиона человек. И тут в голове сразу возникает обманчивая математика. В России ведь население в 35 раз больше. Где, чёрт побери, наши Модричи, Брозовичи и Ковачичи? Понятно, что так оно не работает. Иначе бы Китай и Индия каждый раз играли в финалах чемпионатов мира. А у них на две сборные лишь одно попадание в основную стадию турнира. И то, китайцы на ЧМ-2002 не набрали ни одного очка и не забили ни одного мяча.

Понятно, что тут вопрос воспитания футболистов и количества футбольных школ в стране. Хотя вряд ли в России меньше детей занимается футболом, чем в Хорватии. Скорее, даже в одной Москве больше количественно. При этом Модрича признают лучшим футболистом мира, а мы каждый год молимся, чтобы следующий сезон у Миранчука и Головина сложился удачнее.

Обычно в этот момент начинают говорить, что таланты в России есть, но вот наши школы… Об этом действительно нужно сказать. И про зарплаты детских тренеров, которые вроде бы растут. И про поля в академиях, особенно вспоминая, где рос тот же Головин. И про методики, конечно, тоже надо говорить. Одну из проблем затрагивал тренер Вадим Гаранин. Пока в Европе детям дают на поле творить, в России требуют надёжнее выбивать мяч.

— Всем говорили «не выдумывай». Для меня это страшно. […] Был футболист, для которого шёл его последний сезон в молодёжке — он потом уходил дальше. И он сказал мне: «Зачем мы делаем передачи друг другу? Мы можем ошибиться и премиальные не заработать». Вы смеётесь, но это страшно. Приходилось быстро просматривать игроков с другой ментальностью, — рассказывал Гаранин.

И вот 2021 год. Решающий матч за попадание на ЧМ-2022. Та самая Хорватия побеждает Россию в один мяч, хотя по игре был разгром. Чорлука про ту встречу выразился красноречиво: «Мы старались играть в футбол, а вы — нет». Не хочется додумывать, но выглядит так, будто есть связь между словами Гаранина и Чорлуки. Сюда же утверждение Смолова, что современные молодые футболисты ходят в тренажёрный зал, но мяч остановить не могут.

Несмотря на все сложности, которые есть в России (расстояния, методики, финансирование), игроки всё равно пробиваются. Пускай даже, скорее, вопреки, нежели благодаря инфраструктуре и всему остальному. И вот здесь уже включается следующий важный фактор. Модрич, Брозович и Ковачич запустили свою карьеру через загребское «Динамо», но вышли на топ-уровень благодаря «Интеру», «Тоттенхэму» и «Реалу». А эти клубы, скорее, направят своих скаутов именно в Загреб, а не в Москву.

И на то есть много причин: географические, политические, да и просто уже так сложился рынок — хорватские футболисты себя зарекомендовали лучше российских. А ещё на международном рынке значение имеют выстроенные связи. Пути коммуникации директоров, скаутов и агентов сейчас выстроены через Россию ещё меньше, чем раньше. А ведь без опыта в топ-лиге не будет и топ-игрока. В этом плане показательна история Гарри Кейна. В интервью «Чемпионату» ван дер Варт говорил, что молодой Кейн выглядел никакущим (в оригинале было: «Какое же говно этот парень»). Сейчас это лучший английский футболист, который побил рекорд по голам за сборную.

В топ-футболиста проще превратиться, когда ты играешь в самой конкурентной лиге мира. И мы видим, где выступают футболисты сборной Хорватии (80−90% — не в родной лиге). Не похоже, чтобы российских игроков начали забирать в ведущие европейские чемпионаты. Скорее, снова возьмут какого-нибудь Ливаковича. А раз так, то 4-миллионная Хорватия продолжит играть лучше, чем 140-миллионная Россия.