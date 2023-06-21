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00:40 (мск), источник: Sport24

Германия проиграла Колумбии в товарищеском матче

Сборная Германии на своем поле потерпела поражение от Колумбии в товарищеском матче.

Германия
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Игра завершилась в пользу гостей со счетом 2:0. В составе южноамериканской команды на 54-й минуте отличился нападающий Луис Диас, а на 82-й забил полузащитник Хуан Куадрадо.

В предыдущей товарищеской встрече бундестим уступил Польше со счетом 0:1.

Германия
0:2
Первый тайм: 0:0
Колумбия
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