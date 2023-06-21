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Футбол. Евро U-21. Все результаты
21:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Молодежная сборная Грузии победила португальцев в матче Евро

Гол динамовца Сазонова помог грузинской «молодежке» обыграть португальцев в матче Евро.

Грузия U21
Португалия U21
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Источник: Соцсети Сабы Сазонова

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Гол защитника московского «Динамо» Саба Сазонов помог молодежной сборной Грузии обыграть команду Португалии в матче группового этапа чемпионата Европы для футболистов не старше 21 года, который проходит в Грузии и Румынии.

Встреча группы A, прошедшая в среду в Тбилиси, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Сазонов забил мяч на 45-й минуте матча, также отличился Георгий Гагуа (37). Португальцы заканчивали игру в меньшинстве из-за удаления Томаша Араужу на 76-й минуте.

В другом матче молодежного Евро сборная Украины в группе B обыграла команду Хорватии в Бухаресте со счетом 2:0. Голами отметились Алексей Кащук (19) и Даниил Сикан (48). В состав сборной Украины на турнир вошел футболист лондонского «Челси» Михаил Мудрик. В матче с хорватами он остался в запасе.

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