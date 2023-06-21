Молодежная сборная Грузии победила португальцев в матче Евро

Источник: Соцсети Сабы Сазонова

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Гол защитника московского «Динамо» Саба Сазонов помог молодежной сборной Грузии обыграть команду Португалии в матче группового этапа чемпионата Европы для футболистов не старше 21 года, который проходит в Грузии и Румынии.

Встреча группы A, прошедшая в среду в Тбилиси, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Сазонов забил мяч на 45-й минуте матча, также отличился Георгий Гагуа (37). Португальцы заканчивали игру в меньшинстве из-за удаления Томаша Араужу на 76-й минуте.