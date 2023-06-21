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22:43 (мск), источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» не желает платить за Осимхена требуемые € 180 млн

«Наполи» запросил у «ПСЖ» € 180 млн за нападающего своей команды Виктора Осимхена. Париже не желают расставаться с такой суммой, сообщает Le Parisien.

Наполи
ПСЖ
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Источник: Reuters

По информации источника, руководство «партенопейцев» пересмотрело трансферную стоимость нигерийского форварда. Если раньше с ним готовы были расстаться за € 150 млн, то теперь боссы неаполитанцев хотят выручить с продажи ключевого игрока не менее € 180 млн.

Сообщается, что «ПСЖ» не понравилось подобное решение «Наполи». Парижане не будут делать предложение о покупке нигерийца.

В сезоне-2022/2023 на счету Осимхена 39 матчей за «Наполи» во всех турнирах, в которых он отметился 31 голом и четырьмя результативными передачами. Действующий контракт игрока с «партенопейцами» рассчитан до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 120 млн.

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