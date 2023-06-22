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Футбол. Евро U-21. Все результаты
00:31 (мск), источник: Чемпионат.com

У Испании есть ещё один крутой Родри! Раскатали хозяев Евро и догнали Украину

Румыния, в отличие от другой команды-хозяйки турнира Грузии, сыграла в 1-м туре очень слабо.

Испания U21
Румыния U21
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Источник: AP 2022

Сборная Испании стартовала с победы на молодёжном Евро-2023. Команда экс-полузащитника «Атлетико» Санти переиграла Румынию, которая принимает этот турнир вместе с Грузией. После 1-го тура у Испании и Украины по три очка — они лидируют в группе В.

Матч в Бухаресте начался с редкого казуса. Уже после трёх минут игры голкиперу сборной Румынии потребовалось сменить перчатки. Что-то случилось с вратарской амуницией. То ли порвались перчатки, то ли чуть-чуть маловаты оказались и не налезали на руки Попы (это фамилия первого номера румын). Но вообще голкипер мог и не менять их до перерыва. В первом тайме сборная Испании ни разу не пробила в створ, хотя нанесла 10 ударов по воротам.

Молодая «Красная фурия» сразу же забрала мяч и контролировала его 80% времени. Включила что-то похожее на тики-таку, а треугольник Бланко — Баэна — Сансет управлял игрой в центре поля. При владении Баэна превращался из опорника во вторую «восьмёрку», поднимаясь повыше к Сансету (самому дорогому футболисту основы сборной Испании — € 30 млн по версии Transfermarkt). Команда Санти пыталась быстро двигать мяч, использовать всю ширину поля и делать ставку на забросы под рывки из глубины. Очень непросто приходилось на левом фланге обороны румын Андрею Борзе. Этому парню всего 17, он на несколько лет младше большинства участников Евро-2023. Однако в своём возрасте уже превратился в основного защитника чемпиона Румынии «Фарула».

Антигероем первого тайма стал центрфорвард-капитан испанцев Руис, выступающий за португальскую «Брагу». Сначала он упустил голевой момент, сделав лишнее второе касание в штрафной Попы — надо было бить первым. А на 45-й минуте и вовсе не попал в цель, нанося удар с пяти метров фактически по пустым воротам. Это был всем промахам промах! В результате соперники уходили в раздевалки при счёте 0:0: сборная Румынии тоже не била в створ в своих нечастых контрвыпадах.

Продолжила команда Санти давить через свой правый фланг и во втором тайме, добавив на помощь фланговому хавбеку Родри из «Бетиса» свежего крайнего защитника Виктора Гомеса. Этот дуэт и создал на 55-й минуте назревавший гол. Родри сделал предголевой пас, а Гомес — голевой на набежавшего из глубины Баэну. Центрхав забил с «точки» ударом в касание. Первое попадание в створ на двоих привело к забитому мячу. Кстати, на тот момент у Родри было уже шесть передач под удар. Так что не только в первой сборной Испании зажигает игрок с этим именем.

«Красная фурия» во втором тайме не просто вела игру, а доминировала и уничтожала хозяев. Сборная Румынии выглядела в разы слабее в матче с Испанией, чем Грузия во встрече с Португалией несколькими часами ранее. Второй удар в створ, который нанесла команда Санти через семь минут, тоже завершился голом. Испанцы провели ещё одну красивую комбинацию с участием Руиса, Серхио Гомеса и Миранды. Левый защитник забил с передачи левого хавбека: именно эту позицию закрывал Серхио Гомес, который в «Манчестер Сити», как правило, выходит в линии обороны.

Команда Эмила Сэндоя только при счёте 0:2 впервые пробила в створ ворот испанцев. Центрфорвард румын Даниэль Бырлиджа занимался скорее физкультурой, бегая без мяча, нежели играл в футбол. Его поменяли, и в атаке у хозяев появился ещё один 17-летний игрок из того же «Фарула» — с не очень подходящей для снайпера фамилией Мазилу. Сборная Испании была ближе к третьему голу в концовке и в итоге крупно победила. Сначала сейв Попы и штанга спасли хозяев, но на 90+5-й минуте Серхио Гомес забил после штрафного. Испания в следующем туре сыграет с Хорватией, а хозяева — с Украиной.

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