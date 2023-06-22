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Футбол. Евро U-21. Все результаты
21:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Германия не смогла обыграть Израиль в матче молодёжного Евро

Завершился матч 1-го тура группы C молодёжного чемпионата Европы — 2023, в котором сражались сборные Германии и Израиля.

Германия U21
Израиль U21
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Игра проходила на стадионе имени Рамаза Шенгелии в Кутаиси, Грузия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Вилли Делажо (Франция). Матч закончился ничейным исходом — 1:1.

На 20-й минуте игры вперёд вышли израильтяне — голом отметился форвард Дор Тургеман. Спустя всего лишь шесть минут Германия сумела отыграться. Гол на свой счёт записал защитник Янн Биссекк. До конца матча команды не отмечались забитыми мячами, игра так и завершилась — 1:1.

Соперниками немцев и израильтян по группе C являются национальные команды Англии и Чехии. Во 2-м туре Германия встретится с чехами, а Израиль сразится с англичанами.

Немцы являются действующими победителями молодёжного чемпионата Европы. Два года назад бундесманшафт одолела в финале Португалию со счётом 1:0. Израиль в том розыгрыше участия не принимал.

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