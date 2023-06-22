Норвегия уступила Швейцарии в матче молодёжного чемпионата Европы

Встреча проходила на стадионе «Константин Радулеску» в городе Клуж-Напока, Румыния. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Жоау Педру Пиньейру.

Счёт в матче открыла норвежская команда усилиями полузащитника Эмиля Сейде. На 19-й минуте футболист «Русенборга» вывел свою сборную вперёд, однако ещё в первом тайме швейцарцы счёт сравняли. Отличился вингер «Базеля» 22-летний Дан Ндой.