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Футбол. Евро U-21. Все результаты
21:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Израиль остановил Германию на Евро. Перец потащил два пенальти!

Немцам не помогло даже удаление Карцева, который год назад почти перешёл в «Динамо».

Германия U21
Израиль U21
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Источник: www.uefa.com

Сборная Германии потеряла очки в 1-м туре молодёжного Евро-2023, сыграв вничью с Израилем. Звездой матча стал голкипер «Маккаби» из Тель-Авива Перец, отразивший два пенальти. Лидерство в группе захватила Англия, которая победила Чехию.

Начало матча сборных Германии и Израиля — просто огонь! Уже на первой минуте левый вингбек израильтян Ревиво (к слову, сын Хаима Ревиво, который в своё время зажигал с Карпиным и Мостовым в «Сельте») толкнул в штрафной в спину форварда соперников Шаде, и судья назначил пенальти. Немец «нарисовал» фол, тем не менее формальный повод указать на «точку» был. 11-метровый исполнил нападающий дортмундской «Боруссии» Мукоко — самый дорогой футболист в составе сборной Германии, оцениваемый Transfermarkt в € 30 млн. Но вратарь Перец потащил мяч, который Юссуфа направил в левый от себя угол.

Сборная Израиля играла по схеме 5−3−2. В центре поля за двоих пахал опорник Карцев — тот самый, который год назад перешёл в «Динамо», но потом вернулся на родину, потому что московский клуб не смог перевести деньги в Израиль. В атаке же у израильтян действовал 19-летний талант Глоч: этого парня с российскими корнями хотел «Зенит», а забрал «Ред Булл Зальцбург». Оба, между прочим, уже заиграны за первую сборную.

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Немцы владели мячом 80% времени, казалось, доминировали, но пропустили первыми. Сначала едва не «привёз» вратарь с нигерийскими корнями Атуболу: находясь под прессингом двоих, отдал мяч израильтянам. Но сам же суперсейвом вытащил удар Тургемана в упор. Однако в середине первого тайма тот же Тургеман открыл счёт. Последовал заброс за спины защитникам от Глоча, а в штрафной форвард на удивление легко обыграл один в один капитана-центрбека немцев Биссекка (имеющего, как и Мукоко, камерунские корни) и точно пробил в дальний угол.

Но вскоре Биссекк исправился за ошибку. Пришёл на подачу штрафного «десяткой» Штиллером и переправил мяч в сетку головой, находясь фактически спиной к воротам. Красивый гол и, в общем-то, вытекавший из логики игры. Ещё один забитый Германией мяч был отменён из-за офсайда: его забил другой темнокожий игрок сборной Вагноман (у этого парня отец — ивуариец, а у Шаде — нигериец, тогда как матери немки).

Во втором тайме у сборной Израиля была намного более сложная задача — удержать ничью вдесятером. На 45-й минуте команда Гая Лузона потеряла из-за удаления Карцева. Надо сказать, довольно спорного. Судя по повтору, не факт, что несостоявшийся динамовец сфолил, а тем более на вторую жёлтую карточку. Скорее всего, в Израиле сильно раскритикуют французского рефери Делажо за этот матч. При игре 11 на 10 немецкая схема 4−4−2 с ромбом в центре превратилась в систему «все в атаке».

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Сборная Германии не расставалась с мячом, но не отличалась особой креативностью, двигая его на чужой трети. Команда Антонио Ди Сальво в первую очередь сделала ставку на кроссы. К 78-й минуте у немцев было 26 подач, однако только шесть из них дошли до адресата. У израильтян для сравнения — всего один кросс (точный). Команда Лузона пыталась не прижиматься к воротам, держать линии повыше. Тем не менее за четверть часа до конца получила второй пенальти в свои ворота.

Но что творил в Кутаиси Перец! Голкипер потащил и этот 11-метровый, который был назначен по делу: Коэн попал рукой по лицу Крауса. Удар исполнял свежий форвард Нганкам (имеющий камерунские корни), но вратарь угадал, что мяч полетит в левый от него угол, и спас команду. После такого шоу первого номера сборной Израиля немцы, кажется, и сами перестали верить в то, что смогут забить победный гол. Израиль отбился и заработал заслуженную ничью.

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