Саудовская Аравия отказалась от проведения ЧМ 2030 года, пишут СМИ

Саудовская Аравия намеревалась провести турнир совместно с Грецией и Египтом. По информации источника, в четверг министр иностранных дел Саудовской Аравии сообщил партнерам о выходе из заявки из-за уверенности в том, что невозможно конкурировать с заявкой Португалии, Испании и Марокко.