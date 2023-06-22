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22 июня, источник: Спорт РИА Новости

Саудовская Аравия отказалась от проведения ЧМ 2030 года, пишут СМИ

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Саудовская Аравия не будет претендовать на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года, сообщает Marca.

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Источник: AP 2022

Саудовская Аравия намеревалась провести турнир совместно с Грецией и Египтом. По информации источника, в четверг министр иностранных дел Саудовской Аравии сообщил партнерам о выходе из заявки из-за уверенности в том, что невозможно конкурировать с заявкой Португалии, Испании и Марокко.

Также на проведение турнира продолжает претендовать южноамериканская заявка от Аргентины, Уругвая, Чили и Парагвая. Хозяева турнира будут объявлены в сентябре 2024 года.

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