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Футбол. Евро U-21. Все результаты
21:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Главный провал чемпионата Европы! Как же молодёжке Португалии не хватает своего Роналду

Нидерланды спасли ничью, оставив португальцев на последнем месте в группе на Евро.

Португалия U21
Голландия U21
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Источник: www.uefa.com

Сборные Португалии и Нидерландов сыграли вничью во 2-м туре молодёжного Евро-2023. Португальцы остались на последнем месте в группе с одним очком, а голландцы теперь имеют два очка и находятся на третьей позиции. Обе команды рискуют не выйти в плей-офф.

Сенсационное поражение в 1-м туре от Грузии как будто подкосило уверенность португальцев в своих силах. Исходя из турнирного положения, команда Руя Жорже должна была побеждать, но в матче с Нидерландами скорее играла от соперника, нежели пыталась доминировать. При счёте 0:0 голландцы контролировали мяч около 75% времени. Обороняясь по схеме 4−2−3−1, они при владении стремились максимально запутать соперника. Сзади создавали тройку, левый защитник Хартман смещался ближе к центральным. А правый Ренш из «Аякса», который попал в топ-10 рейтинга на приз Golden Boy, улетал высоко вперёд. «Десятка» сборной Нидерландов Тейлор, в свою очередь, мог смещаться в свободную зону на левый край.

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Тем не менее остроты игре недоставало. Потом голландцы забили первым же ударом — это сделал как раз Тейлор, но из очевидного офсайда. Сборная Португалии рассчитывала на забросы за спины центральным защитникам «оранжевых» — ван-де Вену из «Вольфсбурга» (самому дорогому игроку в составе Нидерландов наряду с Гравенберхом, Transfermarkt оценивает этих двоих в € 30 млн) и ван Хекке из «Брайтона». Последний выглядел слабым звеном в обороне команды Эрвина ван-де Лои. Сначала он неудачно сбросил мяч вратарю, попав в спину форварду португальцев и едва не организовав выход один на один, потом получил жёлтую карточку.

В эпизоде с пропущенным мячом ван Хекке тоже сыграл не лучшим образом. Как раз после паса за спины Нету из «Вулверхэмптона» зацепился за мяч, покачал центрбека и прострелил на Алмейду, чьё врывание прозевали остальные игроки обороны сборной Нидерландов. Атакующий хавбек «Валенсии» забил в касание. Не сказать чтобы гол вытекал из логики игры. До перерыва команды по пару раз пробили в створ, и первый тайм, пожалуй, должен был завершаться вничью.

Голландцам требовалось отыгрываться во втором тайме, чтобы не превратиться в аутсайдера группы перед последним туром. Мячом они по-прежнему владели намного больше, но с его доставкой в штрафную на очень талантливого центрфорварда Бробби испытывали проблемы. Достаточно сказать, что к исходу часа игры у них было 0 точных кроссов из 14. На поле в составе «оранжевых» появился центрхав Ваут Бюргер, напоминающий Ваута Вегорста из «МЮ». Тоже очень высокий — за 190 см, да и внешне они неуловимо похожи. Подумалось, может, в Нидерландах всех Ваутов делают по одному шаблону?

Игра застряла между штрафными, и в этой футбольной «пробке» комфортнее чувствовали себя португальцы. Их вполне устраивал ход встречи, несмотря на то что они не беспокоили голкипера Вербрюггена — героя 1-го тура. Тот однажды не очень уверенно поймал мяч и больше не имел возможности показать себя. Было довольно много фолов, остановок, жёлтых карточек. После одного из грубых нарушений, когда португалец наступил голландцу на ахилл, игрок «оранжевых» хотел разобраться с оппонентом. Но тот так мило извинился, протянул руки к сопернику и обнял его как родного, что конфликт не разгорелся.

Спас сборную Нидерландов стандарт. После подачи слева тот самый Ваут использовал свой рост и сделал скидку к линии вратарской на Бробби, а форвард «Аякса» подставил свою дорогую ногу (его выкупили у «РБ Лейпциг» за € 16,35 млн год назад). А вот у португальцев после пропущенного мяча уже не было сил на финальный штурм. В их составе не нашлось и «нового Роналду», который мог бы вытаскивать команду голами на этом Евро. До 90+1-й минуты команда Руя Жорже не нанесла ни одного удара в створ ворот голландцев и едва ли заслуживала больше, чем очко.

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