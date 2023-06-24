Героический камбэк Грузии на домашнем Евро! Бельгии не помогла даже травма игрока «Динамо»

Источник: UEFA.COM

Молодёжный Евро-2023 уже доказал, что способен удивлять результатами. Матч Грузии и Бельгии во 2-м туре группового этапа тоже обещал стать интересным. И ожидания более чем оправдались.

Первые минуты матча остались за Бельгией. Грузинские футболисты пытались сопротивляться, но, такое ощущение, нервы брали верх — мяч просто отскакивал от них на три метра. Спустя некоторое время давление бельгийцев снизилось. Грузия отодвинула мяч от своих ворот, но, как ни странно, практически сразу пропустила. Легчайший гол для Максима Де Кёйпера.

После гола Грузия стала больше владеть мячом, но намного лучше с созиданием не стало. Бельгийцы по-прежнему уверенно чувствовали себя в игре — особенно выделялся 10-й номер Мишель Баликвиша, смело и зачастую успешно шедший в обводку.

Саба Сазонов, один из двух представителей московского «Динамо» в составе сборной Грузии, в первом тайме запомнился только подключением в атаку с дико неточным навесом. Как выяснилось позже, этот сценарий был далеко не худшим.

А на 38-й минуте Бельгия забила второй. Де Кёйпер добавил к голу ассист, а отличился на этот раз Ларджи Рамазани. Грузия ожидаемо оказалась в нокдауне. Плюс был всего один: до конца тайма оставалось совсем немного, и довести дело до разгрома бельгийцы не успели.

На второй тайм Грузия вышла уже с совсем другим настроем. Уже на 52-й минуте Георгий Цитаишвили оттёр защитника корпусом и зарядил в нижний угол с линии штрафной. 1:2!

После гола Грузии игра наконец стала по-настоящему весёлой. Хозяева практически сразу создали ещё один убойный момент, а спустя пару минут похожий шанс возник уже у Бельгии. Но зрелище омрачила тяжёлая травма. Лука Гагнидзе — второй динамовец в составе Грузии — подставил ногу под соперника, тот на неё упал, из-за чего колено полузащитника неестественно вывернулось. Итог: вынужденная замена.

Дикий темп игры продержался около 15 минут, после чего у команд закончились силы. Сазонов отличился новым подключением вперёд — на этот раз с неточным дальним ударом. Моментов стало меньше, но ощущение, что они ещё появятся, оставалось. Грузия периодически подходила к воротам соперника и, несмотря на подсевшую физику, продолжала биться за ничью.

Помимо самоотдачи Грузии, в глаза бросался противоположный настрой Бельгии. Гости словно недооценивали соперника — и поплатились. На 87-й минуте Цитаишвили выпрыгнул после подачи и забил головой. Дубль и героический камбэк!