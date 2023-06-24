Стали известны возможные сменщика Флика на посту главного тренера сборной Германии

По информации источника, наставником немецкой национальной команды могут стать бывший тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман или главком «Айнтрахта» Оливер Гласнер.

Сообщается, что в федерации футбола Германии недовольны текущими результатами сборной. Руководство организации даёт Флику два матча на исправление ситуации.

Напомним, Германия под руководством Флика не побеждает в четырёх последних матчах. Бундесмандшафт добыла победу только в четырёх из последних 16 игр.