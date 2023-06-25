Четыре игрока сборных США и Мексики дисквалифицированы после драк в Лиге наций КОНКАКАФ

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=a322e272df6792f1&partner_ext=173&place_id=222&oid=-23433550&hd=2&id=456242031&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Все они получили красные карточки в игре, прошедшей 15 июня и закончившейся победой США со счётом 3:0. Маккенни и Монтес дисквалифицированы на три матча каждый, а Дест и Артеага — на два.

Монтес был первым игроком в той встрече, который получил красную карточку. Он ударил футболиста соперника Фоларина Балогуна, после чего на поле случился конфликт, в результате которого был удалён Маккенни. Ближе к концу матча также завязалась массовая драка, из-за участия в которой красные карточки получили Дест и Артеага.

Несмотря на отсутствие этих футболистов, в следующих матчах США выиграли у Канады финальную игру Лиги наций, а Мексика взяла верх над Панамой в поединке за третье место. Эти встречи в сроках отстранения не учитываются.