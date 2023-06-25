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10:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Четыре игрока сборных США и Мексики дисквалифицированы после драк в Лиге наций КОНКАКАФ

Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и Карибского бассейна объявила, что американцы Уэстон Маккенни и Серджино Дест, а также мексиканцы Сесар Монтес и Херардо Артеага дисквалифицированы на несколько матчей по итогам полуфинала Лиги наций КОНКАКАФ, сообщает ESPN.

США
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Все они получили красные карточки в игре, прошедшей 15 июня и закончившейся победой США со счётом 3:0. Маккенни и Монтес дисквалифицированы на три матча каждый, а Дест и Артеага — на два.

Монтес был первым игроком в той встрече, который получил красную карточку. Он ударил футболиста соперника Фоларина Балогуна, после чего на поле случился конфликт, в результате которого был удалён Маккенни. Ближе к концу матча также завязалась массовая драка, из-за участия в которой красные карточки получили Дест и Артеага.

Несмотря на отсутствие этих футболистов, в следующих матчах США выиграли у Канады финальную игру Лиги наций, а Мексика взяла верх над Панамой в поединке за третье место. Эти встречи в сроках отстранения не учитываются.

Четыре футболиста отбудут дисквалификацию по ходу Золотого кубка КОНКАКАФ, который начнётся в ночь с 24 на 25 июня по Москве матчем США — Ямайка. При этом Маккенни и Дест не включены в заявку американской команды на турнир. В отличие от них, Монтес и Артеага присутствуют в составе мексиканской сборной. Но они не смогут помочь ей в первых матчах.

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