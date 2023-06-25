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10:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Месси о ЧМ-2022: «Отличное завершение выдающейся карьеры»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, почему он доволен сезоном-2022/23.

Аргентина
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Источник: Reuters

«Я реализовал самую важную свою цель — выиграл чемпионат мира. Я никогда не думал об индивидуальных наградах и всегда ставил коллектив выше всего остального. Я реализовал эту цель, и это отличное завершение выдающейся карьеры», — приводит слова Месси beIN Sports.

В Катаре Месси провел 7 матчей за сборную Аргентины, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи. В составе национальной команды он выиграл ЧМ-2022, переиграв в финале Францию (3:3, пенальти — 4:2). 35-летний аргентинец был признан лучшим игроком турнира.

Месси играл за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год. Вместе с парижанами форвард дважды становился чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны.

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