Месси о ЧМ-2022: «Отличное завершение выдающейся карьеры»

«Я реализовал самую важную свою цель — выиграл чемпионат мира. Я никогда не думал об индивидуальных наградах и всегда ставил коллектив выше всего остального. Я реализовал эту цель, и это отличное завершение выдающейся карьеры», — приводит слова Месси beIN Sports.