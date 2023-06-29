Сборная Казахстана сделала самый большой скачок среди всех команд мира в рейтинге ФИФА

Команда Магомеда Адиева в обновленной версии рейтинга поднялась со 112-й позиции на 104-е место.

Это самый большой скачек среди всех команд. Сборная Армении поднялась на семь позиций (с 97-го на 90-е место).

При этом команда Армении стала лидером по добавленным очкам (+28,52). Казахстан на втором месте (+21,19) очков.