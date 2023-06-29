Сборная Казахстана сделала самый большой скачок среди всех команд мира в рейтинге ФИФА
Сборная Казахстана совершила рывок в рейтинге ФИФА, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстан
Сборная Казахстана совершила рывок в рейтинге ФИФА, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Команда Магомеда Адиева в обновленной версии рейтинга поднялась со 112-й позиции на 104-е место.
Это самый большой скачек среди всех команд. Сборная Армении поднялась на семь позиций (с 97-го на 90-е место).
При этом команда Армении стала лидером по добавленным очкам (+28,52). Казахстан на втором месте (+21,19) очков.
Напомним, что в июньских матчах отбора к Евро-2024 сборная Казахстана обыграла Сан-Марино со счетом 3:0 и Северную Ирландию — 1:0.