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01:16 (мск), источник: Sport24

Кондратьев уволен с поста главного тренера сборной Белоруссии

29 июня Белорусская федерация футбола (БФФ) объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером сборной Белоруссии Георгием Кондратьевым и его штабом.

Беларусь
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Источник: Без источника

63-летний Кондратьев во второй раз возглавил сборную Белоруссии в 2021 году. В последнем матче под его руководством национальная команда 19 июня обыграла Косово (2:1) в квалификации Евро-2024.

Кондратьев признался, что решение федерации стало для него неожиданностью.

«У меня был шок, ничто не предвещало данного решения, а тут как снег на голову. Даже не знаю, как комментировать, как есть. Почему БФФ приняла такое решение? Наверно, нужно у них спрашивать. Мне с ребятами было приятно работать, у нас был полный контакт. В последней игре ребята сказали, что получили удовольствие. Не знаю, об увольнении нужно уточнять у федерации», — заявил специалист «Прессболу».

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