Кондратьев уволен с поста главного тренера сборной Белоруссии

63-летний Кондратьев во второй раз возглавил сборную Белоруссии в 2021 году. В последнем матче под его руководством национальная команда 19 июня обыграла Косово (2:1) в квалификации Евро-2024.

«У меня был шок, ничто не предвещало данного решения, а тут как снег на голову. Даже не знаю, как комментировать, как есть. Почему БФФ приняла такое решение? Наверно, нужно у них спрашивать. Мне с ребятами было приятно работать, у нас был полный контакт. В последней игре ребята сказали, что получили удовольствие. Не знаю, об увольнении нужно уточнять у федерации», — заявил специалист «Прессболу».