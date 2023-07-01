Сборная Франции по футболу призвала молодежь прекратить насилие

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«Как и все французы, мы были потрясены и глубоко затронуты жестокой смертью молодого Наэля. После этого трагического события мы стали свидетелями выражения народного гнева, суть которого мы понимаем, но форму которого мы не можем оправдать, — говорится в обращении команды — К этим страданиям добавляется боль от беспомощного наблюдения за тем, как разворачивается реальный процесс саморазрушения. Насилие ничего не решает, а тем более когда оно неизбежно и неумолимо оборачивается против тех, кто его выражает, их семей, близких и соседей».

Футболисты напомнили, что многие из спортсменов сами происходят из так называемых народных кварталов, где проживает рабочий класс, поэтому разделяют боль и печаль их жителей. Вместе с тем они указали на то, что люди разрушают общественное имущество в своих же городах в «местах самореализации и досуга». Обращаясь к «общественным деятелям, родителям, старшим братьям и сестрам» тех, кто участвует в погромах, они призвали к «умиротворению и чувству ответственности».

«Есть и другие мирные и конструктивные способы самовыражения. Именно на этом нужно сосредоточить нашу энергию и мысли. Время насилия должно закончиться и смениться временем траура, диалога и восстановления», — заключили футболисты.

Массовые беспорядки уже несколько дней потрясают города Франции после того, как 27 июня полицейские после погони застрелили 17-летнего водителя, отказавшегося подчиниться их требованиям. В ночь на 1 июля МВД задействовало для подавления беспорядков 45 тыс. сотрудников правоохранительных органов. В ряде французских городов улицы патрулируют отряды спецназа, применяются бронетехника и вертолеты.