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06:39 (мск), источник: RT на русском

В Бразилии объявили о назначении Анчелотти главным тренером сборной летом 2024 года

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти следующим летом возглавит сборную Бразилии по футболу.

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Источник: Reuters

«Анчелотти повезёт сборную Бразилии на Кубок Америки 2024 года, его контракт будет действовать до чемпионата мира 2026 года», — сообщил президент Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес.

Напомним, что итальянский тренер привёл мадридский клуб к победе в Кубке Испании в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что Анчелотти недоволен трансферной политикой «Реала».

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