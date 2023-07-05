В Бразилии объявили о назначении Анчелотти главным тренером сборной летом 2024 года
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти следующим летом возглавит сборную Бразилии по футболу.
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти следующим летом возглавит сборную Бразилии по футболу.
«Анчелотти повезёт сборную Бразилии на Кубок Америки 2024 года, его контракт будет действовать до чемпионата мира 2026 года», — сообщил президент Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес.
Напомним, что итальянский тренер привёл мадридский клуб к победе в Кубке Испании в сезоне-2022/23.
Ранее сообщалось, что Анчелотти недоволен трансферной политикой «Реала».