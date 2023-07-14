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14 июля, источник: БЕЛТА

Футболистки сборной Беларуси победили узбечек в спарринге в Борисове

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки сборной Беларуси одержали волевую победу над командой Узбекистана, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В матче в Борисове подопечные Юрия Малеева сразу захватили инициативу, но счет открыли гостьи — на 21-й минуте отличилась Азиза Норбаева. Пропустив мяч, белоруски заиграли гораздо активнее и четырежды поразили ворота южанок. Голевой дубль оформила Анна Пилипенко, еще по разу отличились Мелана Суровцева и Валерия Белая — 4:1.

Второй спарринг белорусских и узбекских футболисток состоится 17 июля в Барановичах. В рейтинге ФИФА женская сборная Беларуси сейчас занимает 57-е место, Узбекистан на 49-й позиции.

Для белорусок поединки с узбекской сборной являются одним из этапов подготовки к старту в первой в истории женской Лиге наций УЕФА. В сентябре сборная Беларуси начнет выступление во втором по рангу дивизионе — лиге В. В 4-й квалификационной группе ее соперниками будут команды Боснии и Герцеговины, Чехии, Словении.

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