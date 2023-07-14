Футболистки сборной Беларуси победили узбечек в спарринге в Борисове

В матче в Борисове подопечные Юрия Малеева сразу захватили инициативу, но счет открыли гостьи — на 21-й минуте отличилась Азиза Норбаева. Пропустив мяч, белоруски заиграли гораздо активнее и четырежды поразили ворота южанок. Голевой дубль оформила Анна Пилипенко, еще по разу отличились Мелана Суровцева и Валерия Белая — 4:1.

Второй спарринг белорусских и узбекских футболисток состоится 17 июля в Барановичах. В рейтинге ФИФА женская сборная Беларуси сейчас занимает 57-е место, Узбекистан на 49-й позиции.