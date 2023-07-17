Белоруски проиграли футболисткам Узбекистана в товарищеском матче

Сегодня в Барановичах белоруски уступили южанкам со счетом 1:2. В первом тайме хозяйки играли очень медленно и позволили соперницам дважды поразить ворота Натальи Воскобович. Оба мяча забила Людмила Карачик, отличившаяся на 10-й и 45-й минутах встречи. После перерыва белорусские футболистки стали действовать гораздо активнее, но смогли отыграть лишь один мяч — на 81-й минуте гол забила Анастасия Ковалева.

В первом спарринге, состоявшемся 14 июля в Борисове, подопечные Юрия Малеева одержали волевую викторию с крупным счетом 4:1. Два мяча в этой встрече забила Анна Пилипенко, по разу отличились Мелана Суровцева и Валерия Белая.

В рейтинге ФИФА женская сборная Беларуси сейчас занимает 57-е место, Узбекистан на 49-й позиции.

Для белорусок поединки с узбекской сборной стали одним из этапов подготовки к старту в первой в истории женской Лиге наций УЕФА. В сентябре сборная Беларуси начнет выступление во втором по рангу дивизионе — лиге В. В 4-й квалификационной группе ее соперниками будут команды Боснии и Герцеговины, Чехии и Словении.