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17 июля, источник: БЕЛТА

Белоруски проиграли футболисткам Узбекистана в товарищеском матче

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки сборной Беларуси потерпели поражение от команды Узбекистана во втором товарищеском матче, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в Барановичах белоруски уступили южанкам со счетом 1:2. В первом тайме хозяйки играли очень медленно и позволили соперницам дважды поразить ворота Натальи Воскобович. Оба мяча забила Людмила Карачик, отличившаяся на 10-й и 45-й минутах встречи. После перерыва белорусские футболистки стали действовать гораздо активнее, но смогли отыграть лишь один мяч — на 81-й минуте гол забила Анастасия Ковалева.

В первом спарринге, состоявшемся 14 июля в Борисове, подопечные Юрия Малеева одержали волевую викторию с крупным счетом 4:1. Два мяча в этой встрече забила Анна Пилипенко, по разу отличились Мелана Суровцева и Валерия Белая.

В рейтинге ФИФА женская сборная Беларуси сейчас занимает 57-е место, Узбекистан на 49-й позиции.

Для белорусок поединки с узбекской сборной стали одним из этапов подготовки к старту в первой в истории женской Лиге наций УЕФА. В сентябре сборная Беларуси начнет выступление во втором по рангу дивизионе — лиге В. В 4-й квалификационной группе ее соперниками будут команды Боснии и Герцеговины, Чехии и Словении.

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