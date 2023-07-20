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19:17 (мск), источник: Sport24

Зайнутдинов: «Если Казахстан выйдет на чемпионат Европы, то закроем рот всем хейтерам»

Защитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов в интервью Sports.ru высказался о выступлении сборной Казахстана в квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Казахстан
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Источник: Без источника

— Сборная Казахстана — чудо отбора Евро-2024. Как так получилось?

— Наша сборная стала реально одной семьей. От президента федерации до докторов и массажистов. Мы правда как одно целое. Тренер Адиев нас очень мотивирует, президент Адлет Барменкулов пишет стихи и лично поздравляет с победами.

— Прямо сам пишет стихи?

— Да. Мы играли против Северной Ирландии в день рождения Марата Быстрова из «Ахмата». После победы президент федерации поздравил нас в раздевалке и прочитал стих. Сказал, что придумал его утром для Марата. Он прочитал биографию Быстрова в википедии и рассказал в рифму.

Один стих для Марата Быстрова, второй — для Магомеда Адиева.

За таких людей и атмосферу хочется биться в два раза сильнее.

— Какие у вас отношения с Адиевым?

— Хорошие. Он многое знает про российский футбол, тренировал здесь. Мне с ним легко, хороший мотиватор.

Самое плохое — самоуверенность. Мусаевич [Адиев] говорил, что матч против Сан-Марино даже важнее. Потому что все думают, что мы уже победили, будем недооценивать соперника. Он готовил нас к Сан-Марино сильнее всего, настраивал очень.

Да и Сан-Марино уже умеет играть в футбол. Раньше все говорили, что мы в Казахстане не умеем играть, а сейчас думают, что мы обыграли Сан-Марино еще перед игрой. Я столкнулся с тем, как в нас не верили болельщики. Это самое страшное. Все говорили, что в Казахстане футбола нет, зачем им платить деньги, они играть не умеют и все такое. А сейчас все поменялось: приятно стало, говорят о выходе на Евро, зовут на шоу и в КВН.

— Какие эмоции, когда все вокруг говорят: «Да зачем им деньги платить, они же играть не умеют»?

— Ну, конечно, обидно, когда свои не верят. Но и сильно мотивирует. Мы постоянно собирались с игроками, говорили, что нужно менять менталитет и футбол, поднимать уровень сборной, а то нас ни во что не ставят. Давайте соберемся и докажем.

— Уже доказали?

— Еще нет. Если выйдем на Евро, то закроем рот всем хейтерам.

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