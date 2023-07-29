Тикнизян заявил, что принял решение выступать в сборной Армении из-за Карпина

«Могу спокойно говорить во всеуслышание. Меня никто не будет за это осуждать, буду говорить чистую правду: я ждал шанса, ждал до последнего. Для меня стало последней каплей, когда Карпин сделал расширенный состав сборной в ноябре того года из 30 человек. Я не увидел там своей фамилии, подумал: “Без проблем, это тренер, это его видение, он так считает. Я не вправе кого-то осуждать, говорить, что этот тренер плохой, а тот хороший”.



И в начале этого года я принял для себя решение, что пора двигаться дальше. Сейчас есть все предпосылки, чтобы поменять спортивное гражданство во благо своих амбиций и своего будущего в футболе», — сказал Тикнизян в эфире программы на YouTube-канале «Коммент. Шоу».