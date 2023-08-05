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18:27 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси по пляжному футболу с победы стартовала на II Играх стран СНГ

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная команда Беларуси по пляжному футболу набрала первые три очка на групповом этапе турнира II Игр стран СНГ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В своем дебютном матче на соревнованиях подопечные Николаса Альварадо встречались с командой Объединенных Арабских Эмиратов. Белорусы ударно начали поединок, уже на второй минуте заработав пенальти, который реализовал Анатолий Рябко. Спустя несколько секунд в ворота гостей влетел и второй мяч, автором точного удара стал наш Егор Гордецкий. В следующем периоде белорусы отличились уже трижды усилиями Игоря Бриштеля, Ивана Константинова и голкипера Михаила Августова, на что соперник ответил двумя голами. В заключительной трети цифры на табло не изменились, в итоге 5:2 в пользу нашей команды.

Первый игровой день турнира по пляжному футболу на II Играх стран СНГ завершится встречей соперников белорусов по группе А — сборных Азербайджана и Ирана. Ранее в субботу состоялись два поединка в квартете В: команда Омана разгромила соперников из Узбекистана (13:1), а россияне одержали уверенную победу над футболистами Египта (5:0).

Групповой этап соревнований по пляжному футболу продлится до 7 августа, каждая из команд-участниц сыграет в основной стадии по три матча. По две лучшие сборные из обоих квартетов выйдут в полуфиналы, которые пройдут во вторник. Финал турнира в рамках II Игр стран СНГ и матчи за 3-е, 5-е и 7-е места соревнований состоятся 9 августа.

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