Сборная Беларуси по пляжному футболу с победы стартовала на II Играх стран СНГ

В своем дебютном матче на соревнованиях подопечные Николаса Альварадо встречались с командой Объединенных Арабских Эмиратов. Белорусы ударно начали поединок, уже на второй минуте заработав пенальти, который реализовал Анатолий Рябко. Спустя несколько секунд в ворота гостей влетел и второй мяч, автором точного удара стал наш Егор Гордецкий. В следующем периоде белорусы отличились уже трижды усилиями Игоря Бриштеля, Ивана Константинова и голкипера Михаила Августова, на что соперник ответил двумя голами. В заключительной трети цифры на табло не изменились, в итоге 5:2 в пользу нашей команды.

Первый игровой день турнира по пляжному футболу на II Играх стран СНГ завершится встречей соперников белорусов по группе А — сборных Азербайджана и Ирана. Ранее в субботу состоялись два поединка в квартете В: команда Омана разгромила соперников из Узбекистана (13:1), а россияне одержали уверенную победу над футболистами Египта (5:0).