Джанлуиджи Буффон объявил о возвращении в сборную Италии

«Я возвращаюсь в сборную, потому что тот ребёнок, который впервые переступил через порог “Коверчано” 30 лет назад, все еще хочет мечтать и жить этой мечтой вместе с итальянскими болельщиками», — написал Буффон в своей социальной сети.

Буффон не написал, в какой роли вернётся в сборную.

Напомним, 2 августа Буффон объявил о завершении карьеры футболиста. Большую часть карьеры Буффон провёл в «Ювентусе». В составе туринского клуба вратарь 10 раз становился чемпионом Италии, пять раз выигрывал Кубок страны и шесть — Суперкубок.