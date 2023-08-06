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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
01:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Джанлуиджи Буффон объявил о возвращении в сборную Италии

Легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон объявил о возвращении в национальной команду Италии.

Чемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

«Я возвращаюсь в сборную, потому что тот ребёнок, который впервые переступил через порог “Коверчано” 30 лет назад, все еще хочет мечтать и жить этой мечтой вместе с итальянскими болельщиками», — написал Буффон в своей социальной сети.

Буффон не написал, в какой роли вернётся в сборную.

Напомним, 2 августа Буффон объявил о завершении карьеры футболиста. Большую часть карьеры Буффон провёл в «Ювентусе». В составе туринского клуба вратарь 10 раз становился чемпионом Италии, пять раз выигрывал Кубок страны и шесть — Суперкубок.

В 2006 году в составе сборной Италии Джанлуиджи Буффон победил на чемпионате мира.

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