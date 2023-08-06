Стало известно, в какой роли Буффон вернется в сборную Италии
Голкипер Джанлуиджи Буффон станет новым главой делегации национальной команды Италии.
Голкипер Джанлуиджи Буффон станет новым главой делегации национальной команды Италии.
«Это великий день для сборной Италии, потому что Буффон возвращается домой. Он — икона нашего футбола и особенный человек. Его страсть, харизма и профессионализм будут решающими в написании новой захватывающей страницы этой необычной истории любви.
Лично я очень доволен, потому что вернуть его в сборную, вовлечь в наш проект было моей целью в течение некоторого времени. В нём я вижу качества высококлассного менеджера, а в итальянской федерации он может начать вторую половину своей жизни в мире футбола. Я желаю, чтобы он испытал это с тем же удовлетворением, которое сопровождало его карьеру футболиста», — приводятся слова президента итальянской федерации футбола Габриэле Гравины на официальном сайте.
Ранее Буффон объявил о завершении карьеры футболиста.