Стало известно, в какой роли Буффон вернется в сборную Италии

«Это великий день для сборной Италии, потому что Буффон возвращается домой. Он — икона нашего футбола и особенный человек. Его страсть, харизма и профессионализм будут решающими в написании новой захватывающей страницы этой необычной истории любви.



Лично я очень доволен, потому что вернуть его в сборную, вовлечь в наш проект было моей целью в течение некоторого времени. В нём я вижу качества высококлассного менеджера, а в итальянской федерации он может начать вторую половину своей жизни в мире футбола. Я желаю, чтобы он испытал это с тем же удовлетворением, которое сопровождало его карьеру футболиста», — приводятся слова президента итальянской федерации футбола Габриэле Гравины на официальном сайте.