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18:28 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси по пляжному футболу вышла в полуфинал II Игр стран СНГ

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу одержала вторую победу на групповом этапе турнира на II Играх стран СНГ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Накануне подопечные Николаса Альварадо одолели команду ОАЭ (5:2), а во втором матче соревнований встретились со сборной Азербайджана. Первый период закончился со счетом 2:1 в пользу белорусов, голами за которых отметились Анатолий Рябко и голкипер Владимир Устинович. Во второй трети хозяева увеличили преимущество до трех мячей благодаря точным ударам Игоря Бриштеля и Олега Гапона. Заключительная треть принесла нашей команде еще один гол, автором которого стал Никита Чайковский. Финальный счет — 5:1 в пользу белорусов.

Соперники нашей команды по группе А из ОАЭ и Ирана уже провели очный поединок, который закончился со счетом 3:2 в пользу иранцев. Таким образом, сборные Беларуси и Ирана набрали по 6 очков после двух матчей и гарантировали себе выход в полуфинал турнира. Матч этих сборных, который определит судьбу первого места в группе, стартует завтра в 18.30.

Ранее в воскресенье сборная Египта обыграла команду Омана со счетом 6:3. Завершит программу второго игрового дня турнира по пляжному футболу матч сборных России и Узбекистана.

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