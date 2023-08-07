Сборная Казахстана по футболу готова натурализовать российского нападающего

На данный момент процесс получения Умаевым казахстанского гражданства уже запущен. По информации источника знакомого с ситуацией, главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев и руководство Казахстанской федерации футбола (КФФ) позитивно воспринимают возможную натурализацию Умаева.

В частности, Адиев знаком с Умаевым еще до старта профессиональной карьеры, а позже тренер работал с футболистом в «Чайке» и карагандинском «Шахтере».

Умаев является воспитанником грозненского «Ахмата». На его счету восемь матчей в составе сборной России U-20. В этом году 24-летний нападающий выступает за «Актобе», в его активе два гола в 16 матчах во всех турнирах. Примечательно, что на днях «Актобе» исключил Умаева из заявки на чемпионат Казахстана.