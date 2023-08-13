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15:46 (мск), источник: ТАСС

Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии по футболу

Итальянец возглавлял команду с 2018 года.

Италия
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Источник: Reuters

ТАСС, 13 августа. Роберто Манчини отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Италии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Итальянской федерации футбола.

Сообщается, что новый тренер национальной команды будет представлен в течение ближайших дней.

Манчини возглавлял сборную Италии с 2018 года. Под его руководством команда в 2021 году выиграла чемпионат Европы. Также итальянская команда дважды стала бронзовым призером Лиги наций (2021, 2023) и не смогла отобраться на чемпионат мира 2022 года. В отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года итальянцы в двух матчах одержали одну победу и потерпели одно поражение.

Манчини 58 лет, ранее он был главным тренером итальянских клубов «Фиорентина», «Лацио», «Интер», английского «Манчестер Сити», турецкого «Галатасарая» и петербургского «Зенита». С «Манчестер Сити» Манчини стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, с «Интером» трижды выиграл чемпионат и дважды — Кубок Италии. В период игровой карьеры Манчини выступал за итальянские «Болонью», «Сампдорию», «Лацио» и английский «Лестер», в составе сборной Италии он стал бронзовым призером чемпионата мира 1990 года и чемпионата Европы 1988 года.

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