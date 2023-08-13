Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии по футболу

ТАСС, 13 августа. Роберто Манчини отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Италии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Итальянской федерации футбола.

Сообщается, что новый тренер национальной команды будет представлен в течение ближайших дней.

Манчини возглавлял сборную Италии с 2018 года. Под его руководством команда в 2021 году выиграла чемпионат Европы. Также итальянская команда дважды стала бронзовым призером Лиги наций (2021, 2023) и не смогла отобраться на чемпионат мира 2022 года. В отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года итальянцы в двух матчах одержали одну победу и потерпели одно поражение.