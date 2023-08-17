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17 августа, источник: Чемпионат.com

Сарина Вигман может возглавить мужскую сборную Англии после ухода Саутгейта

Футбольная ассоциация Англии рассмотрит кандидатуру тренера женской сборной Англии Сарины Вигман на пост главного тренера мужской национальной команды, если или когда Гарет Саутгейт уйдёт с поста, заявил исполнительный директор футбольной ассоциации Марк Буллингем.

Англия
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Источник: Reuters

«Почему тренером сборной Англии должен быть именно мужчина? Я думаю, что наш ответ всегда таков: “Это лучший человек для данной работы”. Мы считаем, что Сарина прекрасно справляется со своей работой, и надеемся, что она будет продолжать её выполнять ещё долгое время. Думаю, что Сарина может сделать в футболе всё, что захочет. Если в какой-то момент в будущем она решит, что хочет перейти в мужской футбол, это будет очень хорошо. Считаю ли я, что футбол отстаёт от других видов спорта в плане отсутствия женщин-тренеров на высшем уровне? Да, и я думаю, что это должно измениться.

Сарина занимается женской командой, и мы считаем, что очень важно, чтобы она выполняла эту работу, и она выполняет её блестяще. Нам не нравится, когда говорят, что мужская команда выше этого. Я знаю, что это не так, но некоторые люди так думают. Если и когда у нас появится вакансия старшего менеджера мужской или женской команды, мы будем выбирать лучшего человека для этой работы, то есть того, кто способен выигрывать матчи», — приводит слова Буллингема ESPN.

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