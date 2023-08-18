Спаллетти возглавил сборную Италии по футболу

ТАСС, 18 августа. Лучано Спаллетти назначен на пост главного тренера сборной Италии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Итальянской федерации футбола.

О сроках контракта со Спаллетти не сообщается. 13 августа стало известно, что Роберто Манчини был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Италии, он возглавлял национальную команду с 2018 года.

Спаллетти 64 года, с 2021 по 2023 год он возглавлял «Наполи», с которым в сезоне-2022/23 стал чемпионом Италии. Команда одержала победу в национальном первенстве впервые за 33 года.

Ранее Спаллетти тренировал итальянские «Эмполи», «Сампдорию», «Венецию», «Удинезе», «Анкону», «Интер» и «Рому», с которой дважды выиграл Кубок Италии, один раз — суперкубок страны. С 2009 по 2014 год итальянец возглавлял петербургский «Зенит», с которым дважды стал чемпионом России и по разу завоевал кубок и суперкубок страны. Манчини в 2017—2018 годах также работал в команде из Санкт-Петербурга.