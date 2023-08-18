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21:10 (мск), источник: ТАСС

Спаллетти возглавил сборную Италии по футболу

Ранее главным тренером национальной команды был Роберто Манчини.

Италия
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Источник: AP 2023

ТАСС, 18 августа. Лучано Спаллетти назначен на пост главного тренера сборной Италии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Итальянской федерации футбола.

О сроках контракта со Спаллетти не сообщается. 13 августа стало известно, что Роберто Манчини был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Италии, он возглавлял национальную команду с 2018 года.

Спаллетти 64 года, с 2021 по 2023 год он возглавлял «Наполи», с которым в сезоне-2022/23 стал чемпионом Италии. Команда одержала победу в национальном первенстве впервые за 33 года.

Ранее Спаллетти тренировал итальянские «Эмполи», «Сампдорию», «Венецию», «Удинезе», «Анкону», «Интер» и «Рому», с которой дважды выиграл Кубок Италии, один раз — суперкубок страны. С 2009 по 2014 год итальянец возглавлял петербургский «Зенит», с которым дважды стал чемпионом России и по разу завоевал кубок и суперкубок страны. Манчини в 2017—2018 годах также работал в команде из Санкт-Петербурга.

В отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года сборная Италии в двух матчах одержала одну победу и потерпела одно поражение. В сентябре итальянские футболисты проведут две игры в отборе к чемпионату Европы: 9 сентября команда на выезде встретится со сборной Северной Македонии, 12 сентября примет команду Украины.

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