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21 августа, источник: Спорт РИА Новости

Главу Федерации испанского футбола призвали к отставке из-за поцелуя

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Второй заместитель председателя правительства Испании, министр труда страны Иоланда Диас призвала главу Королевской федерации испанского футбола (RFEF) Луиса Рубиалеса покинуть свой пост после скандала с поцелуем футболистки национальной команды Дженнифер Эрмосо, сообщает Sport.es.

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Источник: Reuters

В воскресенье сборная Испании обыграла команду Англии со счетом 1:0 в финале чемпионата мира, который прошел в Австралии и Новой Зеландии. Испанки впервые в истории стали победительницами турнира. Во время церемонии награждения Рубиалес, радуясь триумфу национальной сборной, обнял и поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо. Многие журналисты и болельщики раскритиковали Рубиалеса, назвав его поведение чрезмерным. В понедельник глава RFEF принес извинения за свое поведение.

Согласно заявлению Диас, лидера левой коалиции «Сумар», все извинения и оправдания Рубиалеса «вообще бесполезны». Также она отметила, что женщины являются жертвами неравенства, дискриминации, а их права нарушаются. Коалиция «Сумар» потребовала отставки функционера.

Рубиалесу 45 лет. Он возглавляет RFEF с мая 2018 года. Эрмосо является лучшим бомбардиром «Барселоны» за всю историю клуба. В 2022 году футболистка перешла в мексиканскую «Пачуку».

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