Главу Федерации испанского футбола призвали к отставке из-за поцелуя

В воскресенье сборная Испании обыграла команду Англии со счетом 1:0 в финале чемпионата мира, который прошел в Австралии и Новой Зеландии. Испанки впервые в истории стали победительницами турнира. Во время церемонии награждения Рубиалес, радуясь триумфу национальной сборной, обнял и поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо. Многие журналисты и болельщики раскритиковали Рубиалеса, назвав его поведение чрезмерным. В понедельник глава RFEF принес извинения за свое поведение.