Главу Федерации испанского футбола призвали к отставке из-за поцелуя

В воскресенье сборная Испании обыграла команду Англии со счетом 1:0 в финале чемпионата мира, который прошел в Австралии и Новой Зеландии. Испанки впервые в истории стали победительницами турнира. Во время церемонии награждения Рубиалес, радуясь триумфу национальной сборной, обнял и поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо. Многие журналисты и болельщики раскритиковали Рубиалеса, назвав его поведение чрезмерным. В понедельник глава RFEF принес извинения за свое поведение.
Согласно заявлению Диас, лидера левой коалиции «Сумар», все извинения и оправдания Рубиалеса «вообще бесполезны». Также она отметила, что женщины являются жертвами неравенства, дискриминации, а их права нарушаются. Коалиция «Сумар» потребовала отставки функционера.
Рубиалесу 45 лет. Он возглавляет RFEF с мая 2018 года. Эрмосо является лучшим бомбардиром «Барселоны» за всю историю клуба. В 2022 году футболистка перешла в мексиканскую «Пачуку».