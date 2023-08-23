Объявлен окончательный состав сборной Казахстана на матчи с Финляндией и Северной Ирландией

Объявлен окончательный состав сборной Казахстана на матчи с Финляндией и Северной Ирландией

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев объявил окончательный состав на матчи против Финляндии и Северной Ирландии в рамках отборочного цикла Евро-2024, сообщают Vesti.kz.