Объявлен окончательный состав сборной Казахстана на матчи с Финляндией и Северной Ирландией

7 сентября подопечные Адиева примут Финляндию, а 10 сентября сыграют с Северной Ирландией, оба матча пройдут в Астане.
Состав сборной Казахстана:
вратари: Игорь Шацкий («Шахтер»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»), Александр Заруцкий («Астана»);
защитники: Сергей Малый, Темирлан Ерланов (оба — «Ордабасы»), Александр Марочкин, Михаил Габышев, Тимур Досмагамбетов, Ян Вороговский (все — «Астана»), Нуралы Алип («Зенит»), Еркин Тапалов («Кызыл-Жар»), Лев Скворцов («Химки»), Марат Быстров («Ахмат»), Алибек Касым («Актобе»);
полузащитники: Бахтиер Зайнутдинов («Бешикташ»), Асхат Тагыберген («Ордабасы»), Максим Самородов («Актобе»), Рамазан Оразов («Тобол»), Аслан Дарабаев, Эльхан Астанов, Исламбек Куат, Абзал Бейсебеков, Владислав Прокопенко (все — «Астана»);
нападающие: Рамазан Каримов («Мактаарал»), Абат Аймбетов («Астана»), Вячеслав Швырев («Кайрат»).