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18:00 (мск), источник: Vesti.kz

Объявлен окончательный состав сборной Казахстана на матчи с Финляндией и Северной Ирландией

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев объявил окончательный состав на матчи против Финляндии и Северной Ирландии в рамках отборочного цикла Евро-2024, сообщают Vesti.kz.

Казахстан
Финляндия
Северная ИрландияОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: Reuters

7 сентября подопечные Адиева примут Финляндию, а 10 сентября сыграют с Северной Ирландией, оба матча пройдут в Астане.

Состав сборной Казахстана:

вратари: Игорь Шацкий («Шахтер»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»), Александр Заруцкий («Астана»);

защитники: Сергей Малый, Темирлан Ерланов (оба — «Ордабасы»), Александр Марочкин, Михаил Габышев, Тимур Досмагамбетов, Ян Вороговский (все — «Астана»), Нуралы Алип («Зенит»), Еркин Тапалов («Кызыл-Жар»), Лев Скворцов («Химки»), Марат Быстров («Ахмат»), Алибек Касым («Актобе»);

полузащитники: Бахтиер Зайнутдинов («Бешикташ»), Асхат Тагыберген («Ордабасы»), Максим Самородов («Актобе»), Рамазан Оразов («Тобол»), Аслан Дарабаев, Эльхан Астанов, Исламбек Куат, Абзал Бейсебеков, Владислав Прокопенко (все — «Астана»);

нападающие: Рамазан Каримов («Мактаарал»), Абат Аймбетов («Астана»), Вячеслав Швырев («Кайрат»).

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