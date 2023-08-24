Сборная России играет уже через две недели. Состав появился, а соперников нет до сих пор

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Опубликована расширенная заявка сборной России — эта новость выделяется жирным шрифтом в новостных лентах. В соцсетях разлетается со значком молнии, намекая на важность события. Хотя тут скорее вопрос привычки, потому что раньше это имело большое значение. В феврале 2022 года российский футбол отстранили от международных турниров. Последняя реально соревновательная игра случилась ещё в ноябре 2021-го. Дождливая мясорубка в Хорватии закончилась для нас не лучшим образом.

С тех пор прошло больше 20 месяцев. За это время сборная России сыграла пять товарищеских матчей — с Кыргызстаном, Таджикистаном, Узбекистаном, Ираном и Ираком. Две победы и три ничьих, но анализировать всерьёз эти встречи тяжеловато. Тренер сборной России Валерий Карпин открыто говорит, что зовёт не всех сильнейших, а тех, кому до 30 лет, чтобы наиграть состав на будущее. На то время, когда международные турниры вернутся.

ПОСЛЕДНИЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ МАТЧ СБОРНОЙ РОССИИ | Источник: Чемпионат.com

Это почему-то не касается вратарей. С одной стороны, понятно, что они позже завершают карьеру. С другой — почему полевых наигрывают на будущее, а в воротах оказывается 34-летний Сергей Песьяков, который, видимо, уже никогда больше не сыграет за сборную России в официальном матче. Сейчас вот в расширенном списке оказались 36-летние Антон Шунин и Михаил Кержаков. Получается, результат в товарищеских матчах второстепенен, но лишь для полевых. И когда Карпин говорит, что в этом аспекте все вопросы к тренеру вратарей, это выглядит немного странно. Мы как-то привыкли видеть, что главные тренеры обычно отвечают за всё. Даже учитывая, что Виталий Кафанов — фундаментальная фигура.

СЕРГЕЙ ПЕСЬЯКОВ И ВИТАЛИЙ КАФАНОВ | Источник: Чемпионат.com

Не так давно Валерию Карпину с вопросами по составу прилетало с разных сторон: от агентов Алексея Сафонова и Полины Лельчук, а также от жены экс-владельца «Спартака» Заремы Салиховой. Намекали на конфликт интересов. Всё-таки тренер, помимо сборной, работает ещё и с «Ростовом». Сейчас мы увидели список, в котором лишь двое представляют данную команду — это Данил Глебов и Николай Комличенко. И это в расширенном составе из 36 человек. В окончательном списке может оказаться ещё меньше игроков «Ростова». Или не оказаться вовсе.

Токсичности в этом отношении, видимо, станет меньше. Хотя мы помним уровень претензий со стороны министра спорта Олега Матыцина. Иногда кажется: не имеет значения, что делает главный тренер сборной России. Наезды будут в любом случае. Карпин на это подписался в тот день, когда подписал контракт. Хотя в каком-то смысле на нынешнее положение дел он точно изначально не подписывался.

Редкий случай, когда состав национальной команды (пускай и расширенный) появляется раньше, чем соперники по ближайшему сбору. Похоже, предстоит матч в Катаре на стадионе ЧМ-2022, но это ещё не точно. Официально пока ничего не объявили. Говорят, документы всё ещё не подписаны. И вообще нет понимания, с кем и где сборная России проведёт второй матч.