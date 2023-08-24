Поцеловавший футболистку Рубиалес уйдет с поста главы федерации футбола

Во время церемонии награждения победительниц женского чемпионата мира, который прошел в Австралии и Новой Зеландии, Рубиалес обнял и поцеловал Эрмосо в губы. Многие журналисты и болельщики назвали его действия чрезмерными. Глава RFEF принес извинения за свое поведение, однако федерация созвала внеочередную ассамблею из-за действий своего президента, она пройдет 25 августа. Также в отношении Рубиалеса открыла дело Международная федерация футбола (ФИФА).