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22:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Поцеловавший футболистку Рубиалес уйдет с поста главы федерации футбола

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес подаст в отставку в пятницу после поцелуя игрока женской национальной команды Дженнифер Эрмосо, сообщает COPE.

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Источник: AFP 2023

Во время церемонии награждения победительниц женского чемпионата мира, который прошел в Австралии и Новой Зеландии, Рубиалес обнял и поцеловал Эрмосо в губы. Многие журналисты и болельщики назвали его действия чрезмерными. Глава RFEF принес извинения за свое поведение, однако федерация созвала внеочередную ассамблею из-за действий своего президента, она пройдет 25 августа. Также в отношении Рубиалеса открыла дело Международная федерация футбола (ФИФА).

По информации источника, Рубиалес решил покинуть RFEF, когда понял, что некоторые планируют требовать его отставки. Отмечается, что он уже сообщил своей команде о том, что в пятницу официально покинет организацию.

Ранее ряд членов правительства Испании призвал Рубиалеса покинуть свой пост. Премьер Испании Педро Санчес назвал извинения функционера недостаточными.

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