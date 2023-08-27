Скандал с поцелуем испанской футболистки не так прост. Кто больше всех выиграет от отставки президента Рубиалеса

Скандал вокруг поцелуя Луиса Рубиалеса почти достиг пика. 26 августа ФИФА отстранила президента RFEF от должности на 90 дней — дальше будет суд, и, вероятно, отставка. Но кажется, что в этой истории все не так просто.

Женщины возмущаются больше всех. Но Рубиалес боится не их

Когда женская сборная Испании впервые в истории победила на чемпионате мира, а Луис Рубиалес на эмоциях поцеловал футболистку Дженни Эрмосо в губы, именно женские активистки первыми подняли тревогу. Высказались все — от локальных и региональных феминисток до министров из правительства. Но это были просто слова. Да, жестокие (отдельные дамы громко требовали отставки), но слова.

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Последствия слов проявились чуть позже и сразу масштабно. Начиная с того, что калибр требующих отставки Рубиалеса резко изменился (в дело вступил премьер-министр Испании Педро Санчес — призвал Луиса уйти), и заканчивая реальными делами вроде бойкота или демонстративных уходов в отставку.

Так, за несколько дней после инцидента более 80 испанских футболисток объявили, что не будут выступать за сборную, пока во главе Федерации находится Рубиалес. Мужчины тоже поддержали флешмоб — в отставку ушел глава женского футбола Испании Рафаэль дель Амо, а форвард «Бетиса» Борха Иглесиас заявил, что не будет выступать за сборную, пока Рубиалес занимает свой пост. От последнего слышать это было очень мило — у него к 30 годам 54 минуты за «красную фурию».

Однако несмотря на колоссальное давление, бурю в прессе и даже премьер-министра страны в качестве личного оппонента, Луис Рубиалес наверняка мог бы это пережить. Он уже выбирался из разных скандалов. К тому же феминистки, женские активистки, политики разного уровня и даже нападающие «Бетиса» могут много говорить. Но они не принимают решения. Поэтому президент изначально их и не боялся, назвав идиотами.

Но на беду Рубиалеса у него нашлись враги, которые могут принимать решения и влиять на его судьбу. И они уже воспользовались ситуацией, став настоящими победителями вместо Дженни Эрмосо и оскорбленного женского сообщества.

Главный враг Рубиалеса — президент ла лиги Тебас. Их войне уже 10 лет — и теперь Хавьер победил

Как и практически всегда в реальной жизни, важные решения принимаются в тени, а самые прочные связи лежат в глубине. Все, что решает судьбы людей на уровне президентов федераций, происходит непублично — и вот здесь у Рубиалеса всегда все было хорошо. Есть две ситуации, которые описывают его таланты.

Например, история с Суперкубком Испании. С сезона-2019/20 президент RFEF попросту продал его в Саудовскую Аравию до 2029 года (за что организация получит до 300 миллионов евро), чем жутко выбесил всех вокруг — футболистов, тренеров, болельщиков. Не злился только Жерар Пике, потому что именно его компания Kosmos занималась переносом турнира к саудовцам и заработала на этом 6 миллионов евро (плюс 4 миллиона будет получать после каждого розыгрыша). Судя по слитым в прессу разговорам, у Жерара и Луиса отличные отношения — учитывая, что Пике метит в президенты «Барселоны», для Рубиалеса это был отличный союз.

Другая история уже совсем из чиновничьих глубин. Генеральная ассамблея RFEF (для Луиса Рубиалеса она опаснее премьер-министра Испании) имеет сложную структуру:

19 голосов есть у территориальных федераций — то есть у президента федерации каждого испанского субъекта, от Королевства Мадрид до Балеарских островов;

32 голоса у футболистов;

49 голосов у клубов;

16 у тренеров;

11 у судей;

12 у футзалистов.

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Легко догадаться, что весомее других именно голоса территориальных федераций — потому что они контролируют клубы, а клубы контролируют тренеров и футболистов. Как пишут в испанской прессе, территориальные федерации — ключ ко всему. И этот ключ в руках Рубиалеса — он регулярно повышает президентам местных отделений зарплату. Обычно перед важными событиями.

Кстати, во всей этой буре с поцелуем региональные федерации проявили себя лояльно — «предал» Рубиалеса только вышеупомянутый глава женского футбола дель Амо, он же глава федерации Наварро. По данным СМИ, чуть позже от поддержки президента также отказались баски. Но остальные Рубиалеса поддержали, так что до недавнего времени, несмотря на женский протест, у Луиса все было под контролем. Но теперь позиции президента пошатнулись и здесь — вмешался Тебас, президент ла лиги.

У Хавьера Тебаса и Луиса Рубиалеса по-настоящему киношные отношения. Они встретились впервые в 2013 году — тогда Тебас только возглавил ла лигу, а Рубиалес рулил в профсоюзе футболистов, постоянно угрожая лиге забастовками. Безусловно, дружбы у них быть не могло.

Новое обострение случилось в 2018-м, когда Луис возглавил Королевскую федерацию футбола Испании. Дело в том, что традиционно в испанской игре «две головы»: ла лига отвечает за профессиональные клубы и их деньги, RFEF — за все остальное. Пересекаться и командовать друг другом они могут с большим трудом. И королевские чиновники постоянно хотят подмять ла лигу под себя — Тебас все время вынужден был обороняться. Рубиалес, став президентом, активизировал войну.

Луис Рубиалес | Источник: Reuters

Происходила она по-разному. Чиновники критиковали друг друга, захлопывали чужие инициативы, блокировали проекты. Например, однажды Тебас договорился со спонсорами о том, чтобы часть матчей ла лиги проходила в США и Канаде — Рубиалес запретил. Ла лига потеряла деньги (зато матчи остались у местных болельщиков).

В какой-то момент мужчины начали шпионить друг за другом — наверняка вы помните несколько слитых переписок при участии Тебаса или Рубиалеса за последние годы. Чиновники усиленно искали компромат друг на друга — однажды, например, Луис отправил к Хавьеру своего помощника как «крота»: подчиненный Рубиалеса заявил, что у него для Тебаса есть данные о коррупции в RFEF. Но вместо этого агент президента принес к конкуренту диктофон и записал разговор — среди прочего Тебас сказал, что Рубиалеса нужно убрать. Из-за таких напряженных отношений у каждого из чиновников есть личная служба безопасности под контролем бывших полицейских.

Безусловно, скандальный поцелуй Рубиалеса — подарок для Тебаса. Президент ла лиги уже выступил:

«Оскорбления, высокомерие, шантаж, угрозы, шпионаж и преследование, мошенничество с использованием федеральных органов — это то, от чего мы страдаем и что осуждаем. Список женщин и мужчин, которых Луис Рубиалес обижал на протяжении многих лет, слишком велик. И это необходимо прекратить».

Икер Касильяс | Источник: РИА "Новости"

Но куда важнее даже не то, что он сказал, а какие процессы запустил. Ведь Икер Касильяс уже тоже выступил (кстати, одним из первых), и это не рядовое возмущение недовольного. Экс-вратарь «Реала» был главным конкурентом Рубиалеса на прошлых выборах президента RFEF, но снял кандидатуру, когда понял, что у него нет шансов. Испанская пресса называет Касильяса на 100% человеком Тебаса — так что нынешняя активизация Икера неудивительна, он явно метит в уже полупустое кресло Рубиалеса.

От Луиса отвернулись почти все важные союзники. После того как ФИФА отстранила его от должности, и.о. президента Педро Рочи отозвал письмо, в котором RFEF оправдывала Рубиалеса. То есть «родная крепость» тоже пошла против Луиса. Тренер тех самых чемпионок Хорхе Вильда поддержал тренд и осудил начальника. Хотя вообще-то он обязан Рубиалесу карьерой — годом ранее футболистки сборной бунтовали против Вильды, 15 человек объявили ему бойкот. Луис поддержал тренера, и тот остался на посту, позднее выиграв чемпионат мира.

Женское общество может праздновать победу — их призывы почти исполнены, Рубиалес одной ногой в отставке. Пусть этот триумф и не будет полным, ведь большая победа испанских женщин на чемпионате мира по футболу омрачена скандалом. Вероятно, наказать Рубиалеса они хотели больше, чем отметить историческое достижение. Их право.