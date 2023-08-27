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22:37 (мск), источник: ТАСС

Бывший тренер «Зенита» Манчини возглавил сборную Саудовской Аравии по футболу

13 августа специалист покинул пост главного тренера национальной команды Италии.

Саудовская Аравия
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Источник: Reuters

ТАСС, 27 августа. Итальянец Роберто Манчини стал новым главным тренером сборной Саудовской Аравии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Саудовской Аравии.

13 августа пресс-служба Итальянской федерации футбола сообщила об уходе Манчини с поста главного тренера сборной страны, который он занял в 2018 году. Под его руководством итальянская команда в 2021 году выиграла чемпионат Европы, дважды стала бронзовым призером Лиги наций (2021, 2023) и не смогла отобраться на чемпионат мира 2022 года.

Манчини 58 лет, ранее он был главным тренером итальянских клубов «Фиорентина», «Лацио», «Интер», английского «Манчестер Сити», турецкого «Галатасарая» и петербургского «Зенита». С «Манчестер Сити» Манчини стал чемпионом Англии, обладателем кубка и суперкубка страны, с «Интером» трижды выиграл чемпионат и дважды — Кубок Италии. По разу Манчини приводил к победе в Кубке Италии «Фиорентину» и «Лацио». С «Галатасараем» тренер выиграл Кубок Турции.

В период игровой карьеры Манчини выступал за итальянские «Болонью», «Сампдорию», «Лацио» и английский «Лестер», в составе сборной Италии он стал бронзовым призером чемпионата мира (1990) и чемпионата Европы (1988).

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