Бывший тренер «Зенита» Манчини возглавил сборную Саудовской Аравии по футболу
13 августа специалист покинул пост главного тренера национальной команды Италии.
13 августа специалист покинул пост главного тренера национальной команды Италии.
ТАСС, 27 августа. Итальянец Роберто Манчини стал новым главным тренером сборной Саудовской Аравии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Саудовской Аравии.
13 августа пресс-служба Итальянской федерации футбола сообщила об уходе Манчини с поста главного тренера сборной страны, который он занял в 2018 году. Под его руководством итальянская команда в 2021 году выиграла чемпионат Европы, дважды стала бронзовым призером Лиги наций (2021, 2023) и не смогла отобраться на чемпионат мира 2022 года.
Манчини 58 лет, ранее он был главным тренером итальянских клубов «Фиорентина», «Лацио», «Интер», английского «Манчестер Сити», турецкого «Галатасарая» и петербургского «Зенита». С «Манчестер Сити» Манчини стал чемпионом Англии, обладателем кубка и суперкубка страны, с «Интером» трижды выиграл чемпионат и дважды — Кубок Италии. По разу Манчини приводил к победе в Кубке Италии «Фиорентину» и «Лацио». С «Галатасараем» тренер выиграл Кубок Турции.
В период игровой карьеры Манчини выступал за итальянские «Болонью», «Сампдорию», «Лацио» и английский «Лестер», в составе сборной Италии он стал бронзовым призером чемпионата мира (1990) и чемпионата Европы (1988).