Казнь египетская: как новый соперник сборной России мешает Карпину
Сентябрьский лагерь обещает тренерскому штабу национальной команды немало проблем.
Сентябрьский лагерь обещает тренерскому штабу национальной команды немало проблем.
Сборная Россия по футболу проведет сразу несколько товарищеских матчей в сентябре. К запланированной контрольной встрече со сборной Катара (12 сентября) добавились игры с олимпийской сборной Египта (4 и 11 сентября). Таким образом, главному тренеру национальной команды Валерию Карпину придется поломать голову, распределяя игровое время, видимо, довызывая футболистов и оставляя часть состава на своих помощников. Подробнее — в материале «Известий».
Сборная России не выступала уже полгода — последний раз команда Карпина собиралась в конце марта, чтобы сыграть с Ираном (1:1) и Ираком (2:0). С тех пор — тишина, изредка нарушаемая редкими слухами о возможных соперниках по товарищеским матчам.
Так, в апреле в медиа заговорили про сборную ОАЭ; в мае — про Индонезию и Камерун; в июне появился вариант с Катаром; в июле вообще высветилась сборная Бразилии, а в августе — Мали и Бахрейн. Правда, почти ни по одному из вариантов не было официального подтверждения. Кроме Катара — по нему в июле высказался генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов: «Могу подтвердить, что у нас есть предварительная договоренность с хозяевами последнего ЧМ на проведение товарищеского матча. Мы в стадии согласования контракта».
Позднее генсек назвал дату — 12 сентября. А в августе стало известно (неофициальная информация), что игра пройдет на «Аль-Джанубе» на 44-тысячном стадионе, принимавшем семь игр чемпионата мира-2022, включая матч ⅛ финала Япония — Хорватия. Также Митрофанов подтвердил, что ведутся поиски еще одного соперника — и теперь стало известно, что они прошли успешно.
По данным «Спорт-Экспресса», играть сборной России предстоит с египтянами. Этот факт уже подтвердил генсек Египетской футбольной ассоциации Валид Эль-Аттар: «Могу подтвердить информацию о проведении товарищеских матчей со сборной России в Египте. У нас уже есть конкретные даты — 7 и 11 сентября», — подчеркнул функционер в разговоре с «Известиями».
Но в этой новости есть интересный момент — против команды Карпина выйдет не основная сборная Египта, а олимпийская (до 23 лет). Почему так получилось, прокомментировали сами египтяне: «Приветствуем идею проведения товарищеской встречи со сборной России в будущем, но не в этом году. У нас уже утвержден график игр: 8 сентября — встреча с Эфиопией, а 12 сентября — с Тунисом. В будущем мы открыты и готовы к этому».
При этом у сборной России, как уже упомянуто, тоже матч 12 сентября — с Катаром. Тем не менее команда Карпина согласилась сыграть два дня подряд. Хотя сейчас наличие любого соперника уже радует футболистов. Впрочем, с этими двумя играми у тренера сборной теперь целый вагон проблем. Вряд ли он сильно обрадовался товарищеским матчам с Египтом.
— Я убежден, что РФС будет дальше продолжать политику организации товарищеских матчей, — сказал «Известиям» почетный президент РФС Вячеслав Колосков. — И эта политика правильная, потому что других вариантов пока нет. Сейчас нужно играть со всеми. Главное, чтобы сборная функционировала. Придет время, и все сочтут за честь играть с Россией. А пока мы, к сожалению, вынуждены просить с нами сыграть и идти на компромиссы.
Вводные до объявления матчей с Египтом были следующие — сборы россиян стартуют 4 сентября, завершаются 12-го. По ходу тренировочного кемпинга наши парни должны были сыграть на выезде с Катаром, еще два матча планировалось сделать домашними. Под эту задачу Карпин включил в расширенный список 36 человек, очевидно, не планируя брать всех. Теперь ситуация осложнилась.
В олимпийской сборной Египта есть возрастной ценз — 23 года. По имеющейся информации, в сборной России планируют сыграть справедливо и также выпустить игроков не старше соперников. Но тут есть загвоздка: в расширенном списке, объявленном тренерским штабом, просто не наберется на заявку игроков подходящего возраста. Вероятно, Валерию Карпину придется довызывать молодых футболистов.
Проблема номер два заключается в том, что матчи с Египтом 7 и 11 сентября. Игра с Катаром — 12-го. Соответственно, пока молодежь будет летать туда-сюда — что будут делать футболисты старше 23 лет? И что делать в такой ситуации Карпину — отправляться в Египет с молодыми, бросая тренировочную базу и, по сути, половину команды, или же дежурить в России, пока юноши будут биться с «фараонами» под руководством кого-то из тренерского штаба? Оба варианта так себе.
Третья проблема — где разместить так много людей? Вместе с довызванными в основу молодыми игроками состав может раздуться до 40 человек. Как их всех тренировать на одном поле?
В общем, египетские матчи пока несут больше сложностей, чем радости. Валерию Георгиевичу придется кардинально менять сборы, делить команду и раздувать заявку, в случае если он решит «сыграть честно». Но пока видится так много проблем, что в это верится с трудом — кажется, гораздо проще приехать к олимпийцам основой.
Автор: Артем Белинин