Казнь египетская: как новый соперник сборной России мешает Карпину

Сборная Россия по футболу проведет сразу несколько товарищеских матчей в сентябре. К запланированной контрольной встрече со сборной Катара (12 сентября) добавились игры с олимпийской сборной Египта (4 и 11 сентября). Таким образом, главному тренеру национальной команды Валерию Карпину придется поломать голову, распределяя игровое время, видимо, довызывая футболистов и оставляя часть состава на своих помощников. Подробнее — в материале «Известий».

Катар и молодежка Египта

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Сборная России не выступала уже полгода — последний раз команда Карпина собиралась в конце марта, чтобы сыграть с Ираном (1:1) и Ираком (2:0). С тех пор — тишина, изредка нарушаемая редкими слухами о возможных соперниках по товарищеским матчам.

Так, в апреле в медиа заговорили про сборную ОАЭ; в мае — про Индонезию и Камерун; в июне появился вариант с Катаром; в июле вообще высветилась сборная Бразилии, а в августе — Мали и Бахрейн. Правда, почти ни по одному из вариантов не было официального подтверждения. Кроме Катара — по нему в июле высказался генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов: «Могу подтвердить, что у нас есть предварительная договоренность с хозяевами последнего ЧМ на проведение товарищеского матча. Мы в стадии согласования контракта».

Позднее генсек назвал дату — 12 сентября. А в августе стало известно (неофициальная информация), что игра пройдет на «Аль-Джанубе» на 44-тысячном стадионе, принимавшем семь игр чемпионата мира-2022, включая матч ⅛ финала Япония — Хорватия. Также Митрофанов подтвердил, что ведутся поиски еще одного соперника — и теперь стало известно, что они прошли успешно.

По данным «Спорт-Экспресса», играть сборной России предстоит с египтянами. Этот факт уже подтвердил генсек Египетской футбольной ассоциации Валид Эль-Аттар: «Могу подтвердить информацию о проведении товарищеских матчей со сборной России в Египте. У нас уже есть конкретные даты — 7 и 11 сентября», — подчеркнул функционер в разговоре с «Известиями».

Но в этой новости есть интересный момент — против команды Карпина выйдет не основная сборная Египта, а олимпийская (до 23 лет). Почему так получилось, прокомментировали сами египтяне: «Приветствуем идею проведения товарищеской встречи со сборной России в будущем, но не в этом году. У нас уже утвержден график игр: 8 сентября — встреча с Эфиопией, а 12 сентября — с Тунисом. В будущем мы открыты и готовы к этому».

При этом у сборной России, как уже упомянуто, тоже матч 12 сентября — с Катаром. Тем не менее команда Карпина согласилась сыграть два дня подряд. Хотя сейчас наличие любого соперника уже радует футболистов. Впрочем, с этими двумя играми у тренера сборной теперь целый вагон проблем. Вряд ли он сильно обрадовался товарищеским матчам с Египтом.

— Я убежден, что РФС будет дальше продолжать политику организации товарищеских матчей, — сказал «Известиям» почетный президент РФС Вячеслав Колосков. — И эта политика правильная, потому что других вариантов пока нет. Сейчас нужно играть со всеми. Главное, чтобы сборная функционировала. Придет время, и все сочтут за честь играть с Россией. А пока мы, к сожалению, вынуждены просить с нами сыграть и идти на компромиссы.

Три проблемы

Вводные до объявления матчей с Египтом были следующие — сборы россиян стартуют 4 сентября, завершаются 12-го. По ходу тренировочного кемпинга наши парни должны были сыграть на выезде с Катаром, еще два матча планировалось сделать домашними. Под эту задачу Карпин включил в расширенный список 36 человек, очевидно, не планируя брать всех. Теперь ситуация осложнилась.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="5406f7ec-e79c-5671-93e8-1c86a55fcfa4" data-prerendered><noscript><section><h2>Дети и спорт</h2><p>9 вопросов</p><p>Расскажите нам, занимаются ли спортом ваши дети</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/5406f7ec-e79c-5671-93e8-1c86a55fcfa4"><fieldset><legend>Занимаются ли спортом ваши дети? </legend><label><input type="radio" name="6892" value="25251"/>Да</label><br/><label><input type="radio" name="6892" value="25252"/>Пока нет, но будут</label><br/><label><input type="radio" name="6892" value="25253"/>Нет и не будут</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/8150079229308269/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

В олимпийской сборной Египта есть возрастной ценз — 23 года. По имеющейся информации, в сборной России планируют сыграть справедливо и также выпустить игроков не старше соперников. Но тут есть загвоздка: в расширенном списке, объявленном тренерским штабом, просто не наберется на заявку игроков подходящего возраста. Вероятно, Валерию Карпину придется довызывать молодых футболистов.

Проблема номер два заключается в том, что матчи с Египтом 7 и 11 сентября. Игра с Катаром — 12-го. Соответственно, пока молодежь будет летать туда-сюда — что будут делать футболисты старше 23 лет? И что делать в такой ситуации Карпину — отправляться в Египет с молодыми, бросая тренировочную базу и, по сути, половину команды, или же дежурить в России, пока юноши будут биться с «фараонами» под руководством кого-то из тренерского штаба? Оба варианта так себе.

Третья проблема — где разместить так много людей? Вместе с довызванными в основу молодыми игроками состав может раздуться до 40 человек. Как их всех тренировать на одном поле?

В общем, египетские матчи пока несут больше сложностей, чем радости. Валерию Георгиевичу придется кардинально менять сборы, делить команду и раздувать заявку, в случае если он решит «сыграть честно». Но пока видится так много проблем, что в это верится с трудом — кажется, гораздо проще приехать к олимпийцам основой.